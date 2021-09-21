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    Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda yarışmacılarına daha çok para kazandıracak!

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu, atv ekranlarının efsane yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda ödüllerini arttırdı. 11 sorunun para değerleri yükseldi.

    Daha çok milyoner!

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yeni sezona yeni para ağacıyla merhaba diyecek! Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezon hazırlığını tamamladı. atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı, bu sezon para ödüllerini arttırdı. En yüksek para ödülünün yine 1 milyon TL olduğu yarışma programında diğer 11 sorunun para değerleri yükseldi.

    Yeni para ağacı şu şekilde olacak;
    1. Soru:................1.000 TL
    2. Soru:................2.000 TL / BARAJ
    3. Soru:................3.000 TL
    4. Soru:................5.000 TL
    5. Soru:................7.500 TL
    6. Soru:................10.000 TL
    7. Soru:................30.000 TL / BARAJ
    8. Soru:................50.000 TL
    9. Soru:................100.000 TL
    10. Soru:..............200.000 TL
    11. Soru:..............400.000 TL 12. Soru:..............1.000.000 TL

    Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona 24 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında başlıyor.

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    Haberler Saklambaç Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda yarışmacılarına daha çok para kazandıracak!
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