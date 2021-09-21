Hadise oyunu kazandı! Aleyna Tilki'yi altıya katladı

Dünyaca ünlü dijital oyun PUBG mobile, yeni tanıtım dönemi için Hadise ile el sıkıştı. Türkiye'de daha önce Ece Seçkin ve Reynmen gibi isimleri kullanan marka son olarak Aleyna Tilki ile anlaşmıştı. Tilki'nin anlaşması biter bitmez ise, PUBG yeni bir isimle anlaşmasını yaptı.