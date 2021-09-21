Hadise oyunu kazandı! Aleyna Tilki'yi altıya katladı

Dünyaca ünlü dijital oyun PUBG mobile, yeni tanıtım dönemi için Hadise ile el sıkıştı. Türkiye'de daha önce Ece Seçkin ve Reynmen gibi isimleri kullanan marka son olarak Aleyna Tilki ile anlaşmıştı. Tilki'nin anlaşması biter bitmez ise, PUBG yeni bir isimle anlaşmasını yaptı.
Milyonlarca kullanıcısı olan oyunun Türkiye'deki tanıtım yüzü Hadise oldu. Şu sıralar Mehmet Dinçerler aşkıyla yüzü gülen popçunun, yaptığı reklam anlaşmasıyla da cebinin güldüğü ortaya çıktı.
Hadise'nin tanıtım yüzü olduğu dijital oyundan 1 milyon doları (Yaklaşık 9 milyon TL) cebine koyduğu öğrenildi. Dünya starı olma yolunda ilerleyen Aleyna Tilki'nin ise aynı firmanın reklamından 1 milyon 500 bin lira aldığı iddia edilmişti. Hadise'nin Aleyna'yı fiyat olarak neredeyse 6'ya katlaması şaşkınlık yarattı.