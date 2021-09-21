Deniz Akkaya’dan Gülşah Saraçoğlu ile ilgili bomba 'hırsızlık' iddiası!

Şu iddialarda bulundu: "Çok sevdiğim bir dostumun evine kahve içmeye gittim. Kahveyi getiren hanımefendi senelerce Nükhet Duru'nun evinde çalışmış.

FULYA'DA KENDİSİNE YER AÇTI...

Bu kadın döndü bana dedi ki 'Deniz hanım siz modacı Gülşah Saraçoğlu'nu çok seviyorsunuz ama o benim paramı çaldı. Hem de Nükhet Duru'nun evinde... Paramı kasaya koymuştum. Hayatım boyunca biriktirdiğim bütün paramdı o. Hatta o parayla Fulya'da kendine bir yer açtı. Nükhet hanıma söyledim ama bir şey yapmadı. Çünkü araları çok iyiydi. Evde çalışan hiç kimse Saraçoğlu ile Duru'nun arasına giremiyordu.' İşte kadının bana söyledikleri bunlar. Ben bu olayı tam 1 yıldır biliyorum."