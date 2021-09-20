Şafak Sezer İzzet Yıldızhan'ın sahnesinde uzun hava okudu (Magazin haberleri)

Oyuncu Şafak Sezer, önceki akşam Yeşilköy Polat Otel'de yakın dostu olan iş insanı Ali Fuat Reis ile Esra Reis'in düğününe katıldı. İzzet Yıldızhan'ın sahne aldığı düğünde mikrofonu eline alan Sezer, uzun hava okudu. Ünlü komedyen şarkıcılıkta da iddialı olduğunu gösterdi.
DÜĞÜN TELAŞI
Derya Tuna, önceki gün Vadistanbul'da objektife takıldı. Oğlu İdo için düğün alışverişine çıkan Tuna, "Tatlı telaşımız başladı" dedi.
SINGLE SÜRPRİZİ
Yaz sezonunu Marmaris'teki İcon adlı mekanda geçiren DJ Kadir Acar, İstanbul'a döndü. Acar, yeni single çalışmalarına başladığını söyledi.