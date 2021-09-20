Şafak Sezer İzzet Yıldızhan'ın sahnesinde uzun hava okudu (Magazin haberleri)





BURAY SEVGİSİ MESAFE TANIMADI

Şarkıcı Buray, Fişekhane Deniz Konserleri'nde muhteşem bir sahne performansına imza attı. Irak ve Bulgaristan'dan özel olarak bu konser için gelen yaklaşık 50 kişilik bir grup dikkat çekti. Buray, "Gittiğim her yerde beni koskocaman bir vokal ordusu karşılıyor. Bu mutluluğu bana yaşattığınız için hepinize minnettarım'' diyerek hayranlarına teşekkür etti.