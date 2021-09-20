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    Şafak Sezer İzzet Yıldızhan'ın sahnesinde uzun hava okudu (Magazin haberleri)

    Şafak Sezer, önceki akşam İzzet Yıldızhan'ın sahne aldığı düğünde uzun hava okudu. İşte haberin detayları ve 20 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Şafak sahnede

    Oyuncu Şafak Sezer, önceki akşam Yeşilköy Polat Otel'de yakın dostu olan iş insanı Ali Fuat Reis ile Esra Reis'in düğününe katıldı. İzzet Yıldızhan'ın sahne aldığı düğünde mikrofonu eline alan Sezer, uzun hava okudu. Ünlü komedyen şarkıcılıkta da iddialı olduğunu gösterdi.



    DÜĞÜN TELAŞI
    Derya Tuna,     önceki gün Vadistanbul'da objektife takıldı. Oğlu İdo için düğün alışverişine çıkan Tuna, "Tatlı telaşımız başladı" dedi.



    SINGLE SÜRPRİZİ
    Yaz sezonunu Marmaris'teki İcon adlı mekanda geçiren DJ Kadir Acar, İstanbul'a döndü. Acar, yeni single çalışmalarına başladığını söyledi.



        SARI GACI!
        Sempatik oyuncu Seda Bakan, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yüzleri gülümsetti. Fotoğrafına "Sarı gacı" notunu düşen oyuncuya, takipçileri "En tatlı sarışın" iltifatları yaptı.



        BABA KUTLAMA
        Meryem Uzerli, önceki gün babası Hüseyin Uzerli'nin doğum gününü paylaştığı bu pozla kutladı. Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Uzerli, "Doğum günün kutlu olsun babacığım. Seni çok seviyoruz" yazarak duygularını dile getirdi.



        BOĞAZ'DA AŞK RÜZGARI
        Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, mutlu evlilikleriyle "Maşallah" dedirtiyor. Sosyal medyadaki renkli tatil pozlarıyla beğeni toplayan oyuncu çift, önceki gün deniz havası aldı.

        Boğaz kenarında gezinti yapan ikili bu pozlarını takipçileriyle paylaştı. Havanın rüzgarlı olmasından esinlenen Cansel Elçin, "Boğaz'da aşk rüzgarı" yazarak hem romantikliğini konuşturdu hem espri yaptı.



            ÇANTA PARASINA ARSA
            Moda dünyasına el atan Helin Avşar, yatırım yapmaya başladı. Pandemiyle beraber tasarrufa gittiğini söyleyen Helin Avşar, "Geçtiğimiz yıl çok almak istediğim fakat pahalı olan bir çanta vardı. Tam onu alacaktım aklıma yatırım koçum Mert Başaran girdi. Onun yerine ufak bir arsa aldım" dedi.



            PANDEMİDE 16 KİLO ALDI
            Marka danışmanlığını İlgi Gövsa'nın yaptığı Efrouz, geçtiğimiz gün kapılarını açtı. Muhteşem dans şovlarının ardından Jeyan Büyükburç'un sahne aldığı gecede Özlem Yıldız, şıklığıyla bakışları üzerine topladı. Yıldız, oturduğu masadan Büyükburç'un şarkılarına eşlik ederek eğlendi.

            Sevenleriyle uzun bir aradan sonra tekrar buluşmanın heyecanını yaşayan Büyükburç ise karantina döneminde 16 kilo aldığını söyledi. Şarkıcı, "Sahneleri, dinleyicilerimi, şarkı söylemeyi çok özledim. Sahne ruhumu beslediği için sağlıklı beslenerek kiloları vermeye başladım" dedi.



            ELLERİ YERE SAĞLAM BASIYOR
            Geçtiğimiz gün 58 yaşına giren Yonca Evcimik, Instagram'da paylaştığı bu karesiyle sağlamım mesajı verdi. Popçu, beğeni toplayan fotoğrafına "Sadece ayaklarımı değil ellerimi de yere sağlam basıyorum" notu düştü.



                BURAY SEVGİSİ MESAFE TANIMADI
                Şarkıcı Buray, Fişekhane Deniz Konserleri'nde muhteşem bir sahne performansına imza attı. Irak ve Bulgaristan'dan özel olarak bu konser için gelen yaklaşık 50 kişilik bir grup dikkat çekti. Buray, "Gittiğim her yerde beni koskocaman bir vokal ordusu karşılıyor. Bu mutluluğu bana yaşattığınız için hepinize minnettarım'' diyerek hayranlarına teşekkür etti.



                ZİRVENİN ADI KARDEŞLERİM
                Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 20. bölümüyle Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %6,72 izlenme oranı ve %20,96 izlenme payı alarak birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #KardeşOlmak etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi.



                HAFTASONU ALIŞVERİŞİ
                Dilek Birgen, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sevgilisi Doğuş Aydın ve kızıyla gezintiye çıkan sosyetik güzel, şıklığıyla göz kamaştırdı. Hafta boyunca yoğun bir iş temposu yaşadığını söyleyen Birgen, "İstanbul ve Bodrum arasında mekik dokudum. Bugün ailece güzel vakit geçirelim istedik" dedi.



                    ÇİFTE MUTLULUK
                    Ziynet Sali, önceki akşam, Turkcell Vadi Açıkhava'daydı. Konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan Sali, "Dün ikinci evlilik yıldönümümüzü kutladık. Güzel gidiyor, bu akşam sahnede yine beraberiz. Müziğe, aşka ve sevgiye devam ediyoruz."



                    FIRTINA VIZ GELDİ
                    Tan Taşçı,                     önceki gece İstanbul Uniq Açık Hava sahnesindeydi. "Söz & Müzik: Tan Taşçı" konseptli turnesine Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla devam eden şarkıcı, çıkan fırtınaya aldırış etmeden konserde hayranlarına müzik ziyafeti çekti.



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                    Haberler Saklambaç Şafak Sezer İzzet Yıldızhan'ın sahnesinde uzun hava okudu (Magazin haberleri)
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