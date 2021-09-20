Seda Sayan’ın sahnesinde Mehmet Ali Erbil sürprizi! ‘Küslük bitti’ mesajı...

Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Seda Sayan'ı ağırladı. Hayranlarıyla bir araya gelen Seda Sayan, konserine "Gel Günaha Girelim" şarkısı ile çıktı. Sayan, sahnedeyken bastıran sağanak yağmuru umursamadan konserine devam etti.
Göz kamaştıran 58 yaşındaki şarkıcı, zarafetiyle hayranlarını büyüledi. Gecenin sürprizi ise Mehmet Ali Erbil oldu. Ünlü şovmen, geçtiğimiz aylarda Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı" sözünü paylaşmıştı.
TECAVÜZLE SUÇLAMIŞTI
Seda Sayan da Erbil'in evdeki hizmetlisine 'tecavüz' ettiğini öne sürerek, "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" cevabı vermişti. Bu sözlerle ağır bir savaşa giren ikili, önceki gün sahneden dostluk mesajı verdi. Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın Kuruçeşme konserini bastı! Ünlü şovmen, "Ah Yalan Dünya" şarkısını söyleyerek Seda Sayan'ın yanına gitti... Her şeyden habersiz sahnede şarkı söyleyen Sayan "Sürprizin en büyüğü" diyerek mutluluğunu dile getirdi.