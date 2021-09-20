Seda Sayan’ın sahnesinde Mehmet Ali Erbil sürprizi! ‘Küslük bitti’ mesajı...





TECAVÜZLE SUÇLAMIŞTI

Seda Sayan da Erbil'in evdeki hizmetlisine 'tecavüz' ettiğini öne sürerek, "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" cevabı vermişti. Bu sözlerle ağır bir savaşa giren ikili, önceki gün sahneden dostluk mesajı verdi. Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın Kuruçeşme konserini bastı! Ünlü şovmen, "Ah Yalan Dünya" şarkısını söyleyerek Seda Sayan'ın yanına gitti... Her şeyden habersiz sahnede şarkı söyleyen Sayan "Sürprizin en büyüğü" diyerek mutluluğunu dile getirdi.