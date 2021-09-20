44 kiloya düşen Seren Serengil: "Yatakta ölmeyi mi bekleyeyim"





"AMELİYAT OLMAM LAZIM"

44 kiloya düştüğünü söyleyen Seren Serengil, sağlık durumu hakkında ise şunları söyledi:



"Sağlığım çok iyi değil ama ne yapayım yatağın içine girip ölmeyi mi bekleyeyim? Ben çalıştıkça iyi hisseden, güç alan bir kadınım. Elimde değil, devamlı yiyorum ama kilo alamıyorum. Bağırsağımı fazla kesmişler. Yediğim yaramıyor, geri dönüşüm ameliyatı olmam gerekiyor. Bu kilodayken onu da yapmıyorlar. Bekliyorum düzelmeyi. Allah'tan ümit kesilmez."