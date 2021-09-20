44 kiloya düşen Seren Serengil: "Yatakta ölmeyi mi bekleyeyim"

Dumping Sendromu'na yakalanıp ölümden dönen Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Mısır yerken objektiflere yansıyan Serengil, yakın zamanda ticare atılacağını söyledi.
Ünlü sunucu, "Açacağım butik dükkanda kovboy çizmeleri ile her türlü aksesuar yapacağım. 12 kişilik bir kadın ekibim var. Özellikle eşlerinden ayrılmış ama başarmış kadınlara imkan sağlamak için onlarla işbirliği yapıyorum" dedi.
"AMELİYAT OLMAM LAZIM"
44 kiloya düştüğünü söyleyen Seren Serengil, sağlık durumu hakkında ise şunları söyledi:
"Sağlığım çok iyi değil ama ne yapayım yatağın içine girip ölmeyi mi bekleyeyim? Ben çalıştıkça iyi hisseden, güç alan bir kadınım. Elimde değil, devamlı yiyorum ama kilo alamıyorum. Bağırsağımı fazla kesmişler. Yediğim yaramıyor, geri dönüşüm ameliyatı olmam gerekiyor. Bu kilodayken onu da yapmıyorlar. Bekliyorum düzelmeyi. Allah'tan ümit kesilmez."