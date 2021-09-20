Demet Özdemir mutfak tadilatını bedavaya getirdi





TEK KURUŞ ÖDEMEDEN KONFOR

Oyuncu, son olarak evinin mutfağını elden geçirdi. Önceki gün gösterişli mutfağından pozunu paylaşan Demet Özdemir, fotoğrafının altına "Mutfak benim için evin en sıcak, keyifli kahve sohbetlerinin, eğlenceli tariflerin ortaya çıktığı büyülü ve sıcak bir alan. @lineadecormutfak sayesinde hayalim olan sıcacık ama modernlikten de çok uzaklaşmayan bir mutfağa kavuştum. #tanıtım" notunu düştü. Şöhreti sayesinde bütün evini baştan aşağı yenileten Özdemir'e "Eve çivi çaktırsan bile bedavaya getireceksin", "Şöhretin kaymağı ancak böyle yenilirdi" yorumları yapıldı.