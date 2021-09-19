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    Mutluluk 3 ay sürdü! Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında kriz çıktı

    Ece Erken’in 3. evliliğini yaptığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile arasında kriz çıktı. Erken, sosyal medyadan 3 aylık eşini sildi. İddialara göre Erken’in isteklerinden bunalan ünlü avukat, sert tepki gösterdi. Oğlunu alan sunucu da evi terk etti.

    Erken kriz!

    Geçtiğimiz Haziran ayında Bodrum'da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ünlü sunucu Ece Erken ile avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun arasında kriz çıktı.

    Eşini sosyal medyadan takipten çıkan Ece Erken, jet hızıyla nikah fotoğraflarını ve profilindeki "MYazıcıoğlu" yazısını kaldırdı.

    İkilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Erken'in bitmek bilmeyen istekleri eşini bunalttı. Geçtiğimiz günlerde eşiyle ufak bir tartışma yaşayan Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan beklemediği bir tepki gördü. Oğlu Eymen'in yanında kendisine yüksek sesle tepki gösteren eşine sinirlenen Erken, hemen evini terk ederek Antalya'nın yolunu tuttu. Oğluyla birlikte The Land of Legends isimli otele giden sunucu, Eymen'in tartışmadan etkilenmesinden çok rahatsız oldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise "Her aile arasında yaşanan ufak tartışmalar. Olay biraz sıcak. Boşanma falan yok" diyerek "ayrıldılar" iddialarını yalanladı.

        Ece Erken, Serkan Uçar'la evliliğinden olan oğlu Eymen ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaz boyunca Bodrum'da tatil yaptı.

        İLİŞKİSİ EVLİYKEN BAŞLADI!
        Ece Erken'in geçtiğimiz yıllarda evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan yasak aşkı magazin gündemini sarsmıştı. Sunucu, ayrılıp tekrar barıştığı aşkı için TV programına veda etmek zorunda kalmıştı.
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