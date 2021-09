Mutluluk 3 ay sürdü! Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında kriz çıktı

İkilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Erken'in bitmek bilmeyen istekleri eşini bunalttı. Geçtiğimiz günlerde eşiyle ufak bir tartışma yaşayan Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan beklemediği bir tepki gördü. Oğlu Eymen'in yanında kendisine yüksek sesle tepki gösteren eşine sinirlenen Erken, hemen evini terk ederek Antalya'nın yolunu tuttu. Oğluyla birlikte The Land of Legends isimli otele giden sunucu, Eymen'in tartışmadan etkilenmesinden çok rahatsız oldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise "Her aile arasında yaşanan ufak tartışmalar. Olay biraz sıcak. Boşanma falan yok" diyerek "ayrıldılar" iddialarını yalanladı.