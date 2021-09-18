Jessica Michel Serfaty ile Kaan Günay ayrıldı!

Ünlü model Jessica Michel Serfaty, ünlü Firefly girişiminin kurucularından Türk iş adamı Kaan Günay ile yaşadığı aşk, Amerikan medyasının ilgi odağı olmuştu. İkili, 2019 yılında evlilik yolunda ilk adımları atarak nişanlandı. İkilinin evliliğe giden aşkında önceki gün ilginç bir gelişme yaşandı. Günay ve Serfaty, sosyal medyadan birbirini takibi bıraktı. Kaan Günay, sevgilisiyle olan bütün fotoğraflarını Instagram'dan sildi. Jessica Michel de birlikte çekildikleri fotoğraflarını birer birer kaldırmaya başladı. Birbirine çok yakıştırılan sevgililerin evliliğe giderken ayrılması sevenlerini üzdü. Kaan Günay, sevgilisini ailesiyle tanıştırmış ve sık sık birlikte vakit geçiriyordu. Ayrılık nedeninin ihanet olduğu iddiaları ortaya atılsa da, çifte yakın kaynaklar bunun gerçek dışı olduğunu söyledi.

BU FOTOĞRAF MAZİDE KALDI

Kaan Günay, Jessica ile birlikte oduğu günlerde birçok magazin dergisine röportaj vermişti.