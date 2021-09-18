Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Jessica Michel Serfaty ile Kaan Günay ayrıldı!

    Sosyal medya kraliçesi ABD’li model Jessica Michel Serfaty, İngiliz oyuncu Ed Westwick’ten ayrıldıktan sonra Türk iş insanı Kaan Günay ile aşk yaşamaya başladı. Evlilik planları yapan çift, ayrılık kararı aldı.

    Amerikan rüyası bitti!

    Ünlü model Jessica Michel Serfaty, ünlü Firefly girişiminin kurucularından Türk iş adamı Kaan Günay ile yaşadığı aşk, Amerikan medyasının ilgi odağı olmuştu. İkili, 2019 yılında evlilik yolunda ilk adımları atarak nişanlandı. İkilinin evliliğe giden aşkında önceki gün ilginç bir gelişme yaşandı. Günay ve Serfaty, sosyal medyadan birbirini takibi bıraktı. Kaan Günay, sevgilisiyle olan bütün fotoğraflarını Instagram'dan sildi. Jessica Michel de birlikte çekildikleri fotoğraflarını birer birer kaldırmaya başladı. Birbirine çok yakıştırılan sevgililerin evliliğe giderken ayrılması sevenlerini üzdü. Kaan Günay, sevgilisini ailesiyle tanıştırmış ve sık sık birlikte vakit geçiriyordu. Ayrılık nedeninin ihanet olduğu iddiaları ortaya atılsa da, çifte yakın kaynaklar bunun gerçek dışı olduğunu söyledi.

    BU FOTOĞRAF MAZİDE KALDI
    Kaan Günay, Jessica ile birlikte oduğu günlerde birçok magazin dergisine röportaj vermişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul depreminde en riskli alanlar nereler?
    Haberler Saklambaç Jessica Michel Serfaty ile Kaan Günay ayrıldı!
        SON DAKİKA