Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Amine Gülşe’den eşi Mesut Özil’e çocuk mesajı! '5 çocuk sözü verdik'

    Kariyerini bir kenara bırakan Amine Gülşe’den eşi Mesut Özil’e çocuk mesajı. “5 çocuk sözü verdik” diyen güzel oyuncu, kızı Eda’ya kardeş istediğini söyledi.

    Çocuk istiyor!

    Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir törenle evlenen tescilli güzel Amine Gülşe, önceki gün ilginç açıklamalar yaptı. Kariyer planlarını bir kenara bırakıp kendini tamamen kızı Eda'ya adadığını söyleyen Gülşe, yeniden anne olmak istediğini söyleyerek eşine mesaj gönderdi.

    "Eda'ya kardeş istiyorum. Zaten 5 çocuk sözümüz var" diyen Gülşe, kendisine tepki gösteren Galatasaray taraftarına da şöyle cevap verdi: "Bana kızgın olabilirler ama eşim nerede oynuyorsa kalbim orası için atar.''

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul depreminde en riskli alanlar nereler?
    Haberler Saklambaç Amine Gülşe’den eşi Mesut Özil’e çocuk mesajı! '5 çocuk sözü verdik'
        SON DAKİKA