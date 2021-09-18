Amine Gülşe’den eşi Mesut Özil’e çocuk mesajı! '5 çocuk sözü verdik'

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir törenle evlenen tescilli güzel Amine Gülşe, önceki gün ilginç açıklamalar yaptı. Kariyer planlarını bir kenara bırakıp kendini tamamen kızı Eda'ya adadığını söyleyen Gülşe, yeniden anne olmak istediğini söyleyerek eşine mesaj gönderdi.

"Eda'ya kardeş istiyorum. Zaten 5 çocuk sözümüz var" diyen Gülşe, kendisine tepki gösteren Galatasaray taraftarına da şöyle cevap verdi: "Bana kızgın olabilirler ama eşim nerede oynuyorsa kalbim orası için atar.''