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    Bade İşçil’den ahlak dersi! Sosyal medyadan yemek paylaşanları bakın nasıl eleştirdi

    Güzel oyuncu Bade İşçil, önceki gün Bebek’teydi. İşte haberin detayları ve 18 Eylül tarihli Takvim Gazetesi’nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Ahlak dersi!

    Sosyal medyadan yemek paylaşanları eleştiren İşçil, "Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor. Ama zaman değiştikçe insanlar da değişiyor. Herkes zamana ayak uyduruyor herhalde'' dedi. Oyuncu, eski eşiyle Bodrum'da yaptığı tatil için de "Çocuğumuz için sık sık bir araya geliyoruz. İyi de arkadaşız" diye konuştu.


    Bade İşçil, eski eşi Malkoç Süalp ve oğlu Azur ile birlikte geçtiğimiz ay Bodrum'da tatil yaptı. Doğan SAVAŞ

    PERA İLE TESELLİ BULDU
    İki hafta önce babası Ferhan Şensoy'un ölümüyle büyük acı yaşayan Derya Şensoy, önceki akşam Cihangir'deki evinin önünde görüntülendi. Ablasının doğumuyla teselli bulan Şensoy, "5 gün arayla oldu her şey. Hayata yeniden tutunmak için güzel bir sebep. Yeğenim Pera, yüzümüzü güldürdü" diye konuştu.

        PINAR'A EMANET
        Ünlülerin modacısı Pınar Kerimoğlu'nun son misafiri şarkıcı Tuğba Özerk oldu. Başarılı modacı, Özerk'in "Halay Başı" klibine özel birbirinden farklı 4 kıyafet tasarladı.

        BOAZ'DA ALLEN RÜZGARI
        İstanbul'un gözde mekanlarından Boaz Kuruçeşme, yarın Allen Hulsey'i ağırlayacak. Gün boyunca pazar brunch'ı olacak mekanda akşam sahneye Hulsey çıkacak. New York'lu sanatçı alternatif müziğiyle coşturacak.

        MELİS'TEN RENKLİ KLİP
        Melis Fırat,         2 yıllık titiz bir çalışmanın Yıldız Tilbe'nin "Yalancı Gönül" şarkısını yeniden seslendirdi. Fırat, şarkıya renkli görüntülerden oluşan bir klip çektiklerini açıkladı.

            AİLE MESELESİ SUSKUNU
            Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Allan Hakko'nun ailesiyle tanışan Merve Oflaz, Bebek'te köpeğiyle gezintideydi. Oflaz, alie tanışmasını soran gazetecilere "O benim özelim anlatamam" cevabı verdi. Aydın HAMZA

            İSMAİL AĞLATACAK
            Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, önceki gün Bebek'teydi. Rol aldığı "İyi ki Varsın Eren" filmi ile ilgili konuşan oyuncu, "Ayla filminden daha çok ağlayacağız" diye konuştu.

            ÜÇÜNCÜ ŞAHIS VURGUSU
            Eşi Hakan Baş'la evliliğinde kriz yaşayan Bensu Soral, önceki gün Yasemin Sakallıoğlu'nun Harbiye'deki gösterisini izledi. Son günlerde ihanet ve boşanma haberleriyle gündemi meşgul eden Soral, "Üçüncü şahıslarla hiç bir alakası yok. Hakan'la küsmedik. Ayrı değiliz ama zor bir dönem geçiriyoruz" açıklaması yaptı.

                ASLIŞAH GÜN SAYIYOR
                Şubat ayında Kaan Demirağ ile dünya evine giren Aslışah Alkoçlar, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Doğum için geri sayımda olan Alkoçlar, şoförlü aracıyla AVM'den ayrıldı.

                PARİS HEYECANI
                Youtuber Duygu Özaslan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yaptığı işler kadar, özel hayatı ve söylemleriyle gündem olan güzel Youtuber, 26 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek 'Paris Moda Haftası'na katılacak.

                POŞETLERİ SIRTLADI
                Beşiktaş'ın Belçikalı yıldız futbolcusu Michy Batshuayi, alışveriş turundaydı. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Batshuayi, aldığı kıyafetleri sırtına alarak taşıdığı görüldü. Fotoğraflarının çekilmesiyle şaşkınlık yaşayan oyuncu, etrafa bakarak başka birinin çekildiğini sandı. Daha sonra basın mensuplarının kendisini çektiğini anlayan futbolcu, arkadaşları ile gülüşerek yoluna devam etti. Doğan SAVAŞ

                    DÜĞÜN GİBİ
                    Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam evrensel müziğin güçlü sesi Zara'yı ağırladı. Konser öncesi magazin basınının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Bir sanatçının en büyük heyecanı konser öncesinde seyircisine hazırlanmak. Konsere hazırlanırken düğünüme hazırlanıyormuş gibi hissediyorum" sözleriyle heyecanını dile getirdi. Ünlü sanatçının görsel şovuna dansçılar da eşlik etti.

                    TOMBUL KUZU!
                    Geçtiğimiz aylarda Türk sevgilisi Alev Aydın'dan dünyaya gelen oğlu Ender Ridley'i kucağına alan Halsey, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Halsey, oğlunun fotoğrafına yaptığı Türkçe yorumlarla gönüllerde taht kurdu. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan ABD'li şarkıcı, Türkçe öğrenmeye başlamış ve geçtiğimiz günlerde oğluyla ilgili yaptığı paylaşıma "Tombalak bebe" yazmıştı..

                    Takipçilerinin çok hoşuna giden bu paylaşımdan sonra ünüyıldız, önceki gün de oğlunun koluna taktığı nazar boncuğunu paylaştı. Fotoğrafa "Tombul kuzu" notu düşen Halsey'e "Milli yenge dediğin böyle olur" yorumları yapıldı.

                        'VAVEYLA' ILE MERHABA
                        Rock Müziğin genç temsilcilerinden Oğuzhan Şahin, ilk single çalışması 'Vaveyla' ile müzikseverlere merhaba dedi. İç mimarlıktan şarkıcılığa geçiş yapan Oğuzhan Şahin, "En büyük hayalim tüm dünyada konserler vermek" dedi.

                        YEŞİLİN ELLİ TONU
                        Tatil sezonunu geç açan İrem Helvacıoğlu, pozlarıyla imrendirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, önceki gün paylaştığı bu karesine "Yeşilin elli tonu" notunu düştü.
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                        İstanbul depreminde en riskli alanlar nereler?
                        Haberler Saklambaç Bade İşçil’den ahlak dersi! Sosyal medyadan yemek paylaşanları bakın nasıl eleştirdi
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