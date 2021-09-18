Bade İşçil’den ahlak dersi! Sosyal medyadan yemek paylaşanları bakın nasıl eleştirdi

Sosyal medyadan yemek paylaşanları eleştiren İşçil, "Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor. Ama zaman değiştikçe insanlar da değişiyor. Herkes zamana ayak uyduruyor herhalde'' dedi. Oyuncu, eski eşiyle Bodrum'da yaptığı tatil için de "Çocuğumuz için sık sık bir araya geliyoruz. İyi de arkadaşız" diye konuştu.