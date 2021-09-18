Bade İşçil’den ahlak dersi! Sosyal medyadan yemek paylaşanları bakın nasıl eleştirdi

Sosyal medyadan yemek paylaşanları eleştiren İşçil, "Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor. Ama zaman değiştikçe insanlar da değişiyor. Herkes zamana ayak uyduruyor herhalde'' dedi. Oyuncu, eski eşiyle Bodrum'da yaptığı tatil için de "Çocuğumuz için sık sık bir araya geliyoruz. İyi de arkadaşız" diye konuştu.
Bade İşçil, eski eşi Malkoç Süalp ve oğlu Azur ile birlikte geçtiğimiz ay Bodrum'da tatil yaptı. Doğan SAVAŞ
PERA İLE TESELLİ BULDU
İki hafta önce babası Ferhan Şensoy'un ölümüyle büyük acı yaşayan Derya Şensoy, önceki akşam Cihangir'deki evinin önünde görüntülendi. Ablasının doğumuyla teselli bulan Şensoy, "5 gün arayla oldu her şey. Hayata yeniden tutunmak için güzel bir sebep. Yeğenim Pera, yüzümüzü güldürdü" diye konuştu.