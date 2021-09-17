Canan Ergüder, yüzde 90 benzerlik sonrasında 'Sadan Hanım' oldu

Canan Ergüder ve eşi Kenan Ece'nin başrolünde oynadığı, 'Sadan Hanım' 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde sinemalarda vizyona giriyor.
Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen filmin yönetmenliğini Göksel Gülensoy yapıyor. Kinostanbul yapımı filmde ömrünün son yıllarını alzheimer ile geçiren Sadan Ünüvar'ın hayatı konu ediliyor.
Gülensoy, çekimine 2014'te başladığı filmde Sadan Hanım'ın gençliğini canlandıracak isim için onlarca oyuncu fotoğrafını tararken Canan Ergüder'in benzerliğini fark etti. Ünlü yönetmen, çene yapısı, elmacık kemikleri ve yanak hatları ile burun detaylarını bilimsel yöntemlerle karşılaştırdığı iki isim arasında yüzde 90 gibi yüksek bir oranda benzerlik tespit etti.