Canan Ergüder, yüzde 90 benzerlik sonrasında 'Sadan Hanım' oldu

Gülensoy, çekimine 2014'te başladığı filmde Sadan Hanım'ın gençliğini canlandıracak isim için onlarca oyuncu fotoğrafını tararken Canan Ergüder'in benzerliğini fark etti. Ünlü yönetmen, çene yapısı, elmacık kemikleri ve yanak hatları ile burun detaylarını bilimsel yöntemlerle karşılaştırdığı iki isim arasında yüzde 90 gibi yüksek bir oranda benzerlik tespit etti.