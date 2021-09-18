Yasak Elma'dan yasak aşk çıktı! Şafak Pekdemir'le yakalanan yönetmen Eren Akay gazetecilere saldırarak rezalet gecesini tamamladı

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP AĞLADI

Muhabirlere küfür ederek saldıran Akay, tehditler savurdu. Bu durumu gören Pekdemir, bağırarak sevgilisini sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Uzun süren kavga sonrası arabaya binerek sevgilisinin arkasından giden güzel oyuncu, daha sonra olay yerine geri döndü. Yasak aşkı ortaya çıkınca sinir krizi geçiren Şafak Pekdemir, "Arkadaşlar sizden özür diliyorum. Lütfen bu olayı büyütmeyin. Haklısınız görüntüleri kullanın kullanmayın demiyorum ama beni lütfen gömmeyin. Beni tanıyorsunuz ulan 10 yıldır hiç beni böyle bir olayda gördünüz mü? Ben bunu mu hak ediyorum" diyerek ağlamaya başladı.