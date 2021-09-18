Yasak Elma'dan yasak aşk çıktı! Şafak Pekdemir'le yakalanan yönetmen Eren Akay gazetecilere saldırarak rezalet gecesini tamamladı

Önceki gece İstanbul'da ihanet rüzgarı esti. FOX TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' isimli diziden yasak aşk skandalı çıktı. Dizinin oyuncusu olan Şafak Pekdemir ve evli yönetmeni Eren Akay, Cihangir'de eğlenmeye çıktı.
22 adlı mekanda oturan ikili alkolün etkisiyle sarmaş dolaş eğlenceye daldı. Sevgili gibi gecenin keyfini çıkartan Pakdemir ve Akay, gece 03:00'da flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Rezaletini kapatmaya çalışan evli ve 1 çocuk babası olan yönetmen, hırsını gazetecilerden çıkarmaya kalkıştı.
SİNİR KRİZİ GEÇİRİP AĞLADI
Muhabirlere küfür ederek saldıran Akay, tehditler savurdu. Bu durumu gören Pekdemir, bağırarak sevgilisini sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Uzun süren kavga sonrası arabaya binerek sevgilisinin arkasından giden güzel oyuncu, daha sonra olay yerine geri döndü. Yasak aşkı ortaya çıkınca sinir krizi geçiren Şafak Pekdemir, "Arkadaşlar sizden özür diliyorum. Lütfen bu olayı büyütmeyin. Haklısınız görüntüleri kullanın kullanmayın demiyorum ama beni lütfen gömmeyin. Beni tanıyorsunuz ulan 10 yıldır hiç beni böyle bir olayda gördünüz mü? Ben bunu mu hak ediyorum" diyerek ağlamaya başladı.