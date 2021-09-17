Aralarına Serenay Sarıkaya girdi! Melisa Şenolsun, Umut Evirgen defterini tamamen kapattı

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, işletmeci Umut Evirgen'le aşkını bitirmesine rağmen sosyal medyadaki fotoğraflarını silmeye kıyamamıştı.

Instagram'da birbirini takibi sürdüren ikili, Evirgen'in adının Serenay Sarıkaya ile aşk iddiasına karışmasıyla dostluğunu bitirdi.

Hızını alamayan Şenolsun, önceki gün hesabında sakladığı Umut Evirgen'le olan fotoğraflarını birer birer silerek "Artık dönüş yok" mesajı verdi.

Serenay Sarıkaya için mekan kapatan Evirgen'in ise Şenolsun'la olan fotoğraflarını silmemesi dikkat çekti.

Deniz BAYAR