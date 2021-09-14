Gülben Ergen Kuruçeşme konseri için kolları sıvadı!

Gülben Ergen, Poll Production organizasyonu ile 17 Eylül'de Kuruçeşme Açıkhava'da hayranlarıyla buluşacak. Ünlü sanatçı, konseri için şimdiden kolları sıvadı. Koreografisinden ışıkçısına kadar tüm ekibiyle yakından ilgilendi. Gülben Ergen, "İstanbul'un hatta dünyanın tartışmasız en güzel ve özel mekanında sahne alacağım. 'Armut piş ağzıma düş' diyemem. Bu yüzden orkestra, kostüm, dekor, ışık gibi yapılması gereken tüm detaylarla yakından ilgileniyorum. Çünkü sahnem benim için çok önemli. Emek harcamadan hiçbir güzellik olmaz" dedi. Başarılı şarkıcının bu iş ahlakına sosyal medyadan övgü yağdı.

SOSYAL MEDYADA TT OLDU

Gülben Ergen ise övgü dolu sözlere, "Hayranlar olmadan biz de bir hiçiz. O nedenle en büyük saygıyı onlar hak ediyor" cevabını verdi. Binlerce beğeni alan Ergen'in paylaşımları, Twitter'da da gündem oldu. Ergen'e verilen destek, kısa sürede sanatçıyı trend topic yaptı.

3 ÇOCUK ANNESİ

48 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülben Ergen, yoğun konser trafiğinden fırsat bulduğu anda tatile çıkıyor. Çocuklarının her sorunuyla tek tek ilgilenen Gülben Ergen, birçok kez 'yılın annesi' olarak gösterildi.