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    Cahil Periler’e 20. yıl kutlaması!

    Cahil Perileri'nin 20. yılını yönetmen Ferzan Özpetek, Serra Yılmaz ve filmle aynı adı taşıyan dizinin oyuncuları Ambra Angiolini ve Cristiana Capotondi'nin katılımıyla "Teknede Sinema" etkinliğiyle İtalya'da kutladı.

    Cahil Periler’e 20. yıl kutlaması!

    Bu özel etkinliğe, Venedik lagününün kalbinde yer alan ve ihtişamıyla göz kamaştıran Campari Boat ev sahipliği yaptı.

    Seçkin davetlilerin katıldığı özel etkinlik, İtalya'dan trend topic oldu. Ferzan Özpetek'in yaratıcı dehası ve oyuncuların başarılı performansları sayesinde geçen yıllar boyunca farklı nesillere unutulmaz duygular yaşatan film, önümüzdeki dönemde bir dizi olacak.

    HAYALLERİMİZ ÇOK BÜYÜK
    Ferzan Özpetek, "Bu projeyle ilgili hayallerimiz o kadar büyük ki, yavaş yavaş hepsi hayata geçecek" dedi.

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    Haberler Saklambaç Cahil Periler’e 20. yıl kutlaması!
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