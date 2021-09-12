Cahil Periler’e 20. yıl kutlaması!

Bu özel etkinliğe, Venedik lagününün kalbinde yer alan ve ihtişamıyla göz kamaştıran Campari Boat ev sahipliği yaptı.

Seçkin davetlilerin katıldığı özel etkinlik, İtalya'dan trend topic oldu. Ferzan Özpetek'in yaratıcı dehası ve oyuncuların başarılı performansları sayesinde geçen yıllar boyunca farklı nesillere unutulmaz duygular yaşatan film, önümüzdeki dönemde bir dizi olacak.

HAYALLERİMİZ ÇOK BÜYÜK

Ferzan Özpetek, "Bu projeyle ilgili hayallerimiz o kadar büyük ki, yavaş yavaş hepsi hayata geçecek" dedi.