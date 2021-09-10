Bülent Ersoy, geçmişte nefret ettiği Zeki Müren'i bu kez övdü!

Diva Bülent Ersoy, "Ben reklamı beğendim, insanlar da beğenmiş olabilir ama Zeki Bey hayatta olsa sıcak bakmaz, kızardı. Ama çıkıp da bunu belli etmez, açıkça söylemezdi. Taklitler aslını yaşatır efendim diyerek nazikçe tavrını belli ederdi" dedi…
BİR FATİHA OKUDULAR MI?
Hızını alamayan Ersoy, biraz reklam kokan açıklamalar yaptı: "Peki gelelim bu reklamdan paralar kazanıp, kendi reklamını yapanlara. Zeki Müren'in mezarını ziyaret edip bir fatiha okumuşlar mı? En başta Çağlar Bey'in gitmesi lazım. Reklamı çeken yapımcıların gitmesi lazım. Gidip mezarının taşlarını mı temizlemişler, eksik bir şeyi varsa yenilemişler mi? Bir hatim indirseydiniz, bir dua okusaydınız mezarı başında…"
Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun 'Sanat Güneşi'ni canlandırdığı banka reklamını değerlendirilen Zeki Müren'in yeğeni Sevtuğ Olgaç, "Bu olayda tenkit edilecek ve önemle itiraz edilecek bir yön görmedim. İzlediğimde anılarım canlanınca, reklama daha sempatik gözle bakmaya başladım" dedi.