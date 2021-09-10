Bülent Ersoy, geçmişte nefret ettiği Zeki Müren'i bu kez övdü!

BİR FATİHA OKUDULAR MI?

Hızını alamayan Ersoy, biraz reklam kokan açıklamalar yaptı: "Peki gelelim bu reklamdan paralar kazanıp, kendi reklamını yapanlara. Zeki Müren'in mezarını ziyaret edip bir fatiha okumuşlar mı? En başta Çağlar Bey'in gitmesi lazım. Reklamı çeken yapımcıların gitmesi lazım. Gidip mezarının taşlarını mı temizlemişler, eksik bir şeyi varsa yenilemişler mi? Bir hatim indirseydiniz, bir dua okusaydınız mezarı başında…"