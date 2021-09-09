Özge Ulusoy vitamin markasının etkinliğinde boy gösterdi! Sarı kıyafeti ile nefes kesti

Ünlü model Özge Ulusoy, bir vitamin markasının tanıtımına katıldı. Sarı kıyafeti ile göz kamaştırdı. Derin yırtmacı ile yürekleri hoplattı. Sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile çok mutlu bir ilişkisi olduğunu anlattı. Geçtiğimiz günlerde taktığı şapkadaki F harfi ile de ilginç bir açıklama yaptı. "Erkek arkadaşımın baş harfi o yüzden F harfiydi. Kolyede falan takılır ya bende şapkama taktım. Başımın üzerinde yeri var" diyerek aşkını haykırdı.

Özge Ulusoy, bu pozunu sosyal medyada paylaştı. Gündemi salladı. Yorumlar patladı:

Herkese bir doz Özge!

Bu da Vitamin Ö olsa gerek!

Dikkat Sarı Fırtına.

Corona'ya karşı Özge vitamini