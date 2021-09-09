Gülşen ‘bitti’ demeden bitmez! 45 yaşındaki şarkıcı gençleri gölgede bıraktı

Konserden bir karesini Instagram'dan paylaştı. Altına da "Yaz şimdi bitebilir" diye yazdı. 45 yaşındaki şarkıcı güzelliği ile de gençleri gölgede bıraktı. Mini elbisesi ile yürekleri hoplattı.
HANDE'NİN DOLABI!
Zirve Ödülleri önceki akşam Şişli'deki bir otelde yapıldı. Şarkıcı Hande Yener, Yılın Sanatçısı Ödülü'nü aldı. Hande Yener, "Pandemi ve sonrasında uzun zamandır sahne almadım ama çok çalıştım, şarkılar yaptım, klip çektim" açıklamasını yaptı. Sahne kıyafetleri içinde konuşan ünlü şarkıcı, "Kadının vücudu kıyafetidir, güzelse giymelidir. Gülşen gibi rahatım" diye konuştu.
JLO'DAN SONRA BERKAY'A...
Dünyaca ünlü Türk sanatçı Çağatay Odabaş, Jennifer Lopez'in 52. doğum günü için özel bir eser tasarlamıştı. Odabaş şimdi de Berkay için bir film serisinin tüm tablolarını yapacak. Ünlü tasarımcı, her filmden sadece bir sahnesi nokta dokunuş yöntemiyle özel bir akrilik boya ile hazırladığı tablolarda o filmden asla başka bir karakteri resmetmiyor.