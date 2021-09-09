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    Gülşen ‘bitti’ demeden bitmez! 45 yaşındaki şarkıcı gençleri gölgede bıraktı

    Şarkıcı Gülşen bu yaz sahnelerin tozunu attırdı. Hem sesi hem de kıyafetleriyle gündemi salladı. Önceki gün ise sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. İşte haberin detayları ve 9 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Gülşen ‘bitti’ demeden bitmez

    Konserden bir karesini Instagram'dan paylaştı. Altına da "Yaz şimdi bitebilir" diye yazdı. 45 yaşındaki şarkıcı güzelliği ile de gençleri gölgede bıraktı. Mini elbisesi ile yürekleri hoplattı.

    HANDE'NİN DOLABI!
    Zirve Ödülleri önceki akşam Şişli'deki bir otelde yapıldı. Şarkıcı Hande Yener, Yılın Sanatçısı Ödülü'nü aldı. Hande Yener, "Pandemi ve sonrasında uzun zamandır sahne almadım ama çok çalıştım, şarkılar yaptım, klip çektim" açıklamasını yaptı. Sahne kıyafetleri içinde konuşan ünlü şarkıcı, "Kadının vücudu kıyafetidir, güzelse giymelidir. Gülşen gibi rahatım" diye konuştu.

    JLO'DAN SONRA BERKAY'A...
    Dünyaca ünlü Türk sanatçı Çağatay Odabaş, Jennifer Lopez'in 52. doğum günü için özel bir eser tasarlamıştı. Odabaş şimdi de Berkay için bir film serisinin tüm tablolarını yapacak. Ünlü tasarımcı, her filmden sadece bir sahnesi nokta dokunuş yöntemiyle özel bir akrilik boya ile hazırladığı tablolarda o filmden asla başka bir karakteri resmetmiyor.

        24. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında sahne alan Berkay, sevilen şarkılarını halk konserinde seslendirdi.

        KIZIM İÇİN
        Oyuncu Ceyda Düvenci, kızı Melisa Nur ile ABD'ye gitti. Hem Florida'yı gezen hem de Melisa'nın tedavisi için özel bir klinikle görüşen anne kız neşeli halleriyle dikkat çekti. Sık sık paylaşım yapan anne kızın renkli fotoğrafları çok beğenildi. Düvenci, Instagram'da yaptığı paylaşımda "Balköpüğüm durup durup 'İyi ki beni getirdin anne ben böyle beyin merkezi görmedim' deyip duruyor. Hiçbir şey olmasa bunu hissetmesi bile birçok şeyi değiştirir" dedi.

        ASLA EVLENMEYECEĞİM
        Şarkıcı Aynur Aydın önceki gün Etiler Tepsi Et'de görüntülendi. Yeni şarkısı "Sor Gel" hakkında konuşan şarkıcı, "3 günde 1 milyon dinlenmeyi geçtik. İnanılmaz mutluyum" dedi. Aydın, "Sosyal medyadan çok fazla evlenme teklifi alıyorum. Duygusuz bir kadın değilim ama asla evlenmeyeceğimi" diye konuştu.

            SEN ÇOK YAŞA USTA
            Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, 84'üncü yaş gününü kutladı. Ünlü oyuncunun doğum gününe tüm ailesi eşlik etti. Arkın sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak" ifadelerini kullandı.

            100 BİN KİŞİYE KONSER VERDİ
            Türkiye'nin en çok konser veren erkek sanatçısı Tan Taşçı İzmir'de bir ilke imza attı. Resmi kayıtlara göre 100.000 İzmirlinin katıldığı Tan Taşçı konseri ile Çim Alan etkinliklerinin rekoru kırılmış oldu.

            20 YAŞINDA OLSAM ASKERE GİDERDİM
            Usta sanatçı Muazzaz Ersoy önceki gün yayınlanan programında, orkestrasının şefi Namık Taşpınarlı ile ilginç bir diyalog gerçekleştirdi. Ersoy: "Siz erkeklerin askerlik anıları hiç bitmez... Kadınları askere almıyorlar, 20 yaşında olsam ve askere alsalar askere giderdim. Özel harekat olmak isterdim" dedi.

                POLEMİKLER BANA UZAK
                Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, Snob Magazin dergisinin Eylül-Ekim sayısının kapağı oldu. Kendisi gibi sanatçı olan eşi Febyo Taşel ile birlikte hazırladıkarı yeni eseri Gerisi Bende'nin çok özel bir çalışma olduğunu belirten Arar, polemiklerden uzak durduğunu söyledi. Polemiklerden uzak duran Arar, "Ben spekülasyonların insanı değilim. Bu yüzden magazinde de işimle ve bazı keyifli röportajlarla gündeme geliyorum. Hiçbir zaman polemiklerle gündemde olmadım çünkü bana göre değil. Bir fikir dile getirmem gerektiğinde de tabii ki bunu dile getiririm. Gündemde kalmak için çaba harcamak, bana daha zor geliyor. Bence, sadece işinizle var olmak daha kolay" dedi. Arar, 90'lı yılların şarkılarına hâlâ ilginin olmasına şaşırmadığını belirtirken, "Eskiye ilgi hep olur" dedi. Funda Arar, pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalmanın eksikliğini hissettiğini söyledi.

                ELLİ KELİMELİK MEKTUPLAR
                Dönem dizisinde rol alacak olan Gizem Karaca yeni saç stiliyle de çok beğenildi. Karaca, "Dizide imparatoriçe olmak isteyen bir kadını canlandıracağım" dedi. Emir Khalilzadeh'in yönetmenliğini yaptığı başrollerini Gizem Karaca, İlker Kızmaz, Tekin Temel, Derya Alabora ve İlhan Şeşen'in paylaştığı "Elli Kelimelik Mektuplar" filmi yarın vizyona giriyor. Yassıada'ya sürülen Tevfik İleri'nin elli kelime yazma hakkı verilen mektuplar, filmin ana konusunu oluturuyor.
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                Haberler Saklambaç Gülşen ‘bitti’ demeden bitmez! 45 yaşındaki şarkıcı gençleri gölgede bıraktı
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