Gülşen ‘bitti’ demeden bitmez! 45 yaşındaki şarkıcı gençleri gölgede bıraktı

POLEMİKLER BANA UZAK

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, Snob Magazin dergisinin Eylül-Ekim sayısının kapağı oldu. Kendisi gibi sanatçı olan eşi Febyo Taşel ile birlikte hazırladıkarı yeni eseri Gerisi Bende'nin çok özel bir çalışma olduğunu belirten Arar, polemiklerden uzak durduğunu söyledi. Polemiklerden uzak duran Arar, "Ben spekülasyonların insanı değilim. Bu yüzden magazinde de işimle ve bazı keyifli röportajlarla gündeme geliyorum. Hiçbir zaman polemiklerle gündemde olmadım çünkü bana göre değil. Bir fikir dile getirmem gerektiğinde de tabii ki bunu dile getiririm. Gündemde kalmak için çaba harcamak, bana daha zor geliyor. Bence, sadece işinizle var olmak daha kolay" dedi. Arar, 90'lı yılların şarkılarına hâlâ ilginin olmasına şaşırmadığını belirtirken, "Eskiye ilgi hep olur" dedi. Funda Arar, pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalmanın eksikliğini hissettiğini söyledi.