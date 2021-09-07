Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Deniz Akkaya’dan yeni salvolar geldi! 'Hadise, Reza Zarrab’tan para istedi' dedi detaylar şoke etti

    Hadise’nin Reza Zarrab’la yasak aşk yaşadığı ve hamile kalınca ayrıldıklarını iddia eden Deniz Akkaya’dan yeni salvolar geldi! Ünlü sunucu, “Hadise, Zarrab’tan para istedi. Doğurursa ve doğurmazsa ne kadar isteyeceğini de söyledi” dedi

    Hadise ile Reza Zarrab hakkında şok iddia

    Deniz Akkaya, Hadise ile ilgili şok iddialarına devam etti. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise hakkında yine bomba etkisi yaratacak suçlamalar ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında Hadise'nin Reza Zarrab'tan hamile kaldığını ve aşklarının o yüzden bittiğini iddia eden Akkaya, önceki gün olayın derinine indi.

    "BANA CÜRMÜN YETMEZ"
    Ekranda Hadise'yi diline dolamaya devam eden ünlü sunucu, yeni iddiasında "Hadise, Reza Zarrab'tan hamile kalınca para istedi. Bana aktarılana göre doğurursa ve doğurmazsa ne kadar isteyeceğini de söyledi" dedi. Hadise hakkında çıkan söylentilerin sürekli para odaklı olduğuna vurgu yapan Deniz Akkaya, "Senin bana aptal demeye cürmün yetmez" diyerek popçu ile ilgili sözlerini noktalandırdı.

    Şu sıralar Mehmet Dinçerler'le mutlu bir beraberliği olan şarkıcı Hadise, "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir" paylaşımı yaparak Deniz Akkaya'ya "aptal" göndermesi yapmıştı.

        GERİ ADIM ATMIYOR
        Hadise ile ilgili skandal iddialarda bulunan Deniz Akkaya, açıklamalarıyla ünlü popçuyu yerden yere vuruyor.

        Hadise, hakkındaki şok iddialar karşısında suskun kalıyor.

        Ebru Gündeş, Reza Zarrab'tan boşandıktan sonra dostu Hadise'yi hayatından çıkardı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dağ ilçelerinde çöp sorunu tarih oldu
        Haberler Saklambaç Deniz Akkaya’dan yeni salvolar geldi! 'Hadise, Reza Zarrab’tan para istedi' dedi detaylar şoke etti
            SON DAKİKA