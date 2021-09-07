Deniz Akkaya’dan yeni salvolar geldi! 'Hadise, Reza Zarrab’tan para istedi' dedi detaylar şoke etti

"BANA CÜRMÜN YETMEZ"

Ekranda Hadise'yi diline dolamaya devam eden ünlü sunucu, yeni iddiasında "Hadise, Reza Zarrab'tan hamile kalınca para istedi. Bana aktarılana göre doğurursa ve doğurmazsa ne kadar isteyeceğini de söyledi" dedi. Hadise hakkında çıkan söylentilerin sürekli para odaklı olduğuna vurgu yapan Deniz Akkaya, "Senin bana aptal demeye cürmün yetmez" diyerek popçu ile ilgili sözlerini noktalandırdı.