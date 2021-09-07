Deniz Akkaya’dan yeni salvolar geldi! 'Hadise, Reza Zarrab’tan para istedi' dedi detaylar şoke etti

Deniz Akkaya, Hadise ile ilgili şok iddialarına devam etti. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise hakkında yine bomba etkisi yaratacak suçlamalar ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında Hadise'nin Reza Zarrab'tan hamile kaldığını ve aşklarının o yüzden bittiğini iddia eden Akkaya, önceki gün olayın derinine indi.
"BANA CÜRMÜN YETMEZ"
Ekranda Hadise'yi diline dolamaya devam eden ünlü sunucu, yeni iddiasında "Hadise, Reza Zarrab'tan hamile kalınca para istedi. Bana aktarılana göre doğurursa ve doğurmazsa ne kadar isteyeceğini de söyledi" dedi. Hadise hakkında çıkan söylentilerin sürekli para odaklı olduğuna vurgu yapan Deniz Akkaya, "Senin bana aptal demeye cürmün yetmez" diyerek popçu ile ilgili sözlerini noktalandırdı.
Şu sıralar Mehmet Dinçerler'le mutlu bir beraberliği olan şarkıcı Hadise, "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir" paylaşımı yaparak Deniz Akkaya'ya "aptal" göndermesi yapmıştı.