Hadise’den Reza Zarrab’tan hamile kaldığını iddia eden Deniz Akkaya’ya sert yanıt! “Bir aptal konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin”

KURALINI BOZDU

Şu ana kadar iddialara sessiz kalan Hadise ise ilk kez cevap verdi. Hadise, sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir" diyerek Akkaya'yı hedef aldı.