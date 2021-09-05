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    Hadise'den Reza Zarrab'tan hamile kaldığını iddia eden Deniz Akkaya’ya sert yanıt! “Bir aptal konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin”

    Hadise, Reza Zarrab'tan hamile kaldığını iddia eden Deniz Akkaya’ya cevap verdi. Suskunluğunu bozan güzel popçu, “Bir aptal konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin” dedi

    Doğan Savaş
    Hadise’den Reza Zarrab’tan hamile kaldığını iddia eden Deniz Akkaya’ya sert yanıt! “Bir aptal konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin”

    Ünlü model Deniz Akkaya, geçtiğimiz gün sunuculuk yaptığı bir TV programında şok eden iddialarda bulunmuştu. Sivri dilli Deniz Akkaya, "Hadise ve Reza Zarrab yasak aşkının bitmesinin sebebi Hadise'nin hamile kalması" dedi. Daha sonra iddiasının arkasında duran ünlü model, "Artık 4 avukatla çalışıyorum" diyerek meydan okumuştu.

    KURALINI BOZDU
    Şu ana kadar iddialara sessiz kalan Hadise ise ilk kez cevap verdi. Hadise, sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir" diyerek Akkaya'yı hedef aldı.

    Sözlerinin arkasında duran Deniz Akkaya, Hadise'ye meydan okumaya devam ediyor.
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        Haberler Saklambaç Hadise'den Reza Zarrab'tan hamile kaldığını iddia eden Deniz Akkaya’ya sert yanıt! “Bir aptal konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin”
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