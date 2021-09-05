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    Şafak Sezer'den “Beni de Kolpaçino’da oynatsana” diyen Miralem Pjanic’e yanıt geldi: “Rolün hazır”

    Usta oyuncu Şafak Sezer, önceki gün Etiler Tepsi Et çıkışı objektiflere yansıdı. Şafak Sezer, geçtiğimiz aylarda “Beni de Kolpaçino’da oynatsana” diyen Miralem Pjanic’e “Rolün hazır” diyerek seslendi

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Kolpaçino Pjanic

    Usta oyuncu Şafak Sezer, önceki gün Etiler Tepsi Et çıkışı objektiflere yansıdı. Ünlü komedyene geçtiğimiz yıl kendisine sosyal medyadan, "Şafak abi beni de Kolpaçino'da oynatsana" mesajı atan Miralem Pjanic hatırlatıldı.

    Beşiktaş'ın transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcuyla ilgili konuşan Şafak Sezer, "Ondan iyi oyuncu mu bulacağız. Rolü hazır. Her mevkide oynatabiliriz. Ben onu Beşiktaş'tan önce transfer ettim" dedi. Sezer, sözlerini "Çok profesyonel bir futbolcu. Ülkemize hoş geldi. Kendisiyle tanışmak istiyorum" diyerek bitirdi.

    Şafak Sezer, Pjanic'e "Rolün hazır kardeşim bekliyoruz" çağrısı yaptı.

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    Haberler Saklambaç Şafak Sezer'den “Beni de Kolpaçino’da oynatsana” diyen Miralem Pjanic’e yanıt geldi: “Rolün hazır”
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