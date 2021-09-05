Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal’ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup’u takibe aldı yakayı ele verdi

Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini 2018'de bitiren Emina Jahovic, sosyal medya mağduru oldu. Sırp şarkıcıyı geçtiğimiz ay oğlu Yaman'ın, Melis Sütşurup'la Bodrum tatilinde verdiği mutuluk pozlarından sonra merak sardı. Fake hesabından Sandal'ın aşkının paylaşımlarını inceleyen Jahovic, kendisini ele verdi. Yaptığı paylaşımları saniyeler sonra görüntüleyen takipçi, Melis Sütşurup'un dikkatinden kaçmadı.
HESABI HEMEN KAPATTI
Merak uyandıran takipçiyi inceleyen Sütşurup, bu hesaptan sürekli Emina Jahovic'e güzel yorumlar yapıldığını fark etti. Bir de üstüne Jahovic'in resmi hesabıyla aynı paylaşımları yapan hesabın sahte olduğu ortaya çıktı. Bu durumu yakın arkadaşlarına kahkahalar eşliğinde anlatan sosyetik güzel, Instagram'dan komik bir gönderme yaptı. İbrahim Tatlıses'in bir videosunu paylaşan Sütşurup, "Günlerdir storylerimi izleyen fake hesabın kim olduğunu bulmuşumdur" notu düştü. Bu paylaşımdan sonra, Emina'ya ait olan fake hesap hemen kapandı.
Sütşurup İbrahim Tatlıses'in "Biliyor musun? Seni tanıyorum ve biliyorum. Haberin olsun" dediği videoyu paylaştı. Fake hesap hemen kapandı.