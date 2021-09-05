Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal’ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup’u takibe aldı yakayı ele verdi

HESABI HEMEN KAPATTI

Merak uyandıran takipçiyi inceleyen Sütşurup, bu hesaptan sürekli Emina Jahovic'e güzel yorumlar yapıldığını fark etti. Bir de üstüne Jahovic'in resmi hesabıyla aynı paylaşımları yapan hesabın sahte olduğu ortaya çıktı. Bu durumu yakın arkadaşlarına kahkahalar eşliğinde anlatan sosyetik güzel, Instagram'dan komik bir gönderme yaptı. İbrahim Tatlıses'in bir videosunu paylaşan Sütşurup, "Günlerdir storylerimi izleyen fake hesabın kim olduğunu bulmuşumdur" notu düştü. Bu paylaşımdan sonra, Emina'ya ait olan fake hesap hemen kapandı.