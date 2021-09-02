İlkay Gündoğan’ın İtalyan nişanlısı Sara Arfaoui Türkiye’ye geldi! İstanbul’un adeta altını üstüne getirdi

İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın İtalyan nişanlısı bizden biri olup çıktı. Yıldız futbolcunun milli maçlar için Almanya'da kampta olmasını fırsat bilen Sara Arfaoui, arkadaşlarıyla İstanbul'a geldi. Daha önce de Türkiye'ye tatil için gelen ünlü model, İstanbul'u adım adım gezdi.
Etiler'de gezip, Bebek'te sahil turu yapan Arfaoui, daha sonra Beyoğlu'na çıktı. Galata Kulesi'ne giden ünlü model burada dondurmacıya uğradı.Maraşlı dondurmacının yaptığı şova büyülenen İtalyan yenge, her anını Instagram'da paylaştı. Türk lezzetlerine övgü yağdıran Sara Arfaoui'nin yediği mantı, pizza ve içtiği çayı Türkçe olarak yazması dikkat çekti. Ünlü model daha sonra da Instagram'daki pozuna "İyi Akşamlar" yazarak Türk bayrağını ekledi. Gönülleri fetheden Arfaoui'ye "İstanbullu gelin" yorumları yapıldı.
Galata'ya giderek Maraş dondurması alan Sara Arfaoui'nin Türkçe'sini ilerlettiği görüldü. Ünlü model mantı ve pizzaya bayıldı.