İlkay Gündoğan’ın İtalyan nişanlısı Sara Arfaoui Türkiye’ye geldi! İstanbul’un adeta altını üstüne getirdi

İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın İtalyan nişanlısı bizden biri olup çıktı. Yıldız futbolcunun milli maçlar için Almanya'da kampta olmasını fırsat bilen Sara Arfaoui, arkadaşlarıyla İstanbul'a geldi. Daha önce de Türkiye'ye tatil için gelen ünlü model, İstanbul'u adım adım gezdi.