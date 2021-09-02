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    Fransız askısı yaptıran Serap Paköz o eleştiriye kayıtsız kalamadı!

    Sunucu Serap Paköz, estetik operasyon merakına kapıldı. Fransız askısı yaptırdı! “Doğallığını kaybetmiş, konuşamıyor bile” diyenlere çok kızdı. “Ne alakası var! 7 tane dişim çekildi” diye dert yandı

    Fransız kaldık

    Magazin dünyasını estetik telaşı sardı. Özellikle televizyon programı yapan isimler, bir dizi operasyondan geçerek bambaşka bir görünüm kazandı. Sunucu Serap Paköz de o isimler arasındaydı. Geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Paköz, sevenlerini şaşırttı! Estetiği beğenilmeyen deneyimli sunucu, yeni yayın dönemine başladı. Paköz'ü ekranda görenler 'Estetikten dolayı konuşamıyor', 'Doğallığını kaybetmiş', 'Eski hali daha güzeldi' yorumu yaptı. Duruma çok kızan 55 yaşındaki Paköz, "Biraz zor konuşuyorum, insanlar diyor ki Fransız Askısı, bilmem ne! Ben her şeyimi paylaştım sizlerle. Bu konuşma bozukluğumun onunla alakası yok, yedi tane dişim çekildi. O yüzden konuşmakta zorluk çekiyorum. Bunu paylaşayım da bilin işin aslı nedir" diye dert yandı.

    KIRIŞIKLIĞI YOK EDİYOR
    Son dönemde pek çok isim, kırışıklardan kurtulmak için Fransız askısı yaptırıyor. Ameliyatsız yüz gerdirme yöntemi olan bu işlemde içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi sağlanıyor.

    DOKTORLARI BİLE AYNI
    Ünlü isimler, estetik için aynı doktoru seçti! Serap Paköz de Seda Sayan'ın doktoruna gitti. Takipçileri operasyon sonrası paylaştığı fotoğrafına "Estetiğin bile reklamını yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

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    Haberler Saklambaç Fransız askısı yaptıran Serap Paköz o eleştiriye kayıtsız kalamadı!
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