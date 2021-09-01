Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan tatil pozu! Güzelliğiyle "Küçük Sultan" dedirtti

Tekneden bikinili karelerini Instagram'da paylaşan Ünal, güzelliğiyle "Küçük Sultan" dedirtti.
İLAN-I AŞK
Uzun süredir özel hayatında sessiz kalan Sarp Levendoğlu, önceki gün ilan-ı aşk etti. Yakışıklı oyuncu, kalbini 'Demir Kadın Neslican' filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak'a kaptırdı. İkili önceki gün bu paylaşımla aşklarını duyurdu. Levendoğlu ve Irmak, paylaşıma kalp emojisi ekledi.
ÇEŞME'NİN YILDIZI
Dilara Öztunç, renkli tatil fotoğraflarını sıralamaya başladı. Güzel oyuncunun önceki gün tatilden paylaştığı bu renkli pozuna "Çeşme'nin yıldızı" iltifatları yapıldı.