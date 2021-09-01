Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan tatil pozu! Güzelliğiyle "Küçük Sultan" dedirtti

MİNİ ÇÖZÜM!

Özge Ulusoy, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Model, Renault Twizy E-Tech iki kişilik araçla AVM'ye gitti. Arabayı test eden Ulusoy, "Elektrikli olduğu için doğaya dost... Işık hızlıyla elektirikli araçlara geçsek iyi olur" diye konuştu. Aracın fiyatının yaklaşık 190 bin lira olduğu öğrenildi. (AYDIN HAMZA)