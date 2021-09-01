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    Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan tatil pozu! Güzelliğiyle "Küçük Sultan" dedirtti

    Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, önceki gün paylaştığı tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte haberin detayları ve 1 Nisan tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Bodrum’a yağmur düştü!

    Tekneden bikinili karelerini Instagram'da paylaşan Ünal, güzelliğiyle "Küçük Sultan" dedirtti.

    İLAN-I AŞK
    Uzun süredir özel hayatında sessiz kalan Sarp Levendoğlu, önceki gün ilan-ı aşk etti. Yakışıklı oyuncu, kalbini 'Demir Kadın Neslican' filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak'a kaptırdı. İkili önceki gün bu paylaşımla aşklarını duyurdu. Levendoğlu ve Irmak, paylaşıma kalp emojisi ekledi.

    ÇEŞME'NİN YILDIZI
    Dilara Öztunç, renkli tatil fotoğraflarını sıralamaya başladı. Güzel oyuncunun önceki gün tatilden paylaştığı bu renkli pozuna "Çeşme'nin yıldızı" iltifatları yapıldı.

        DÜMENE GEÇTİ!
        Oyuncu         Nur Fettahoğlu, kızı Elisa Güzin Veziroğlu ile tatiline tam gaz devam ediyor. Önceki gün teknenin dümenine geçen Fettahoğlu, bu tatil pozunu paylaştı.

        MİNİ ÇÖZÜM!
        Özge Ulusoy, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Model, Renault Twizy E-Tech iki kişilik araçla AVM'ye gitti. Arabayı test eden Ulusoy, "Elektrikli olduğu için doğaya dost... Işık hızlıyla elektirikli araçlara geçsek iyi olur" diye konuştu. Aracın fiyatının yaklaşık 190 bin lira olduğu öğrenildi. (AYDIN HAMZA)

        ROMANTİK AVATAR
        Başarılı         sporcu Atakan Arslan, önceki gün eşi Serap Korkmaz ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi. İkili, baş başa romantik bir akşam yemeği yedi.

            TEMPO BAŞLIYOR
            Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Mağazaları dolaşan Karahan, "Tatil bitti, yakında setlere dönmeye başlıyoruz" dedi.

            LONDRA'DA DERS VERECEK
            Çiğdem Batur, Londra ve Türkiye arasında mekik dokuyacak. Batur, Londra'da oyuncu olmak veya kendisini geliştirmek isteyenlere oyunculuk dersi verecek.
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            Haberler Saklambaç Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan tatil pozu! Güzelliğiyle "Küçük Sultan" dedirtti
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