Ajda Pekkan’a yıllar vız geldi! Son görüntüsü “Estetik mi yoksa filtre mi” dedirtti

Süperstar Ajda Pekkan, önceki akşam Poll Production organizasyonu ile Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahne aldı. Konser fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan 75 yaşındaki Pekkan, herkesi şaşırttı! Yüzündeki değişimiyle dikkat çeken Süperstar için 'Yine mi estetik yaptırdı?' yorumları yapıldı. Bazı takipçileri ise "Ajda hangi filtreyi yapıyorsan bize de söyle" diyerek sanatçıya çağrı yaptı.

SÜPER ZİYAFET

Pekkan konser sonrası Ergun Yıldız'ın işletmeciliğini yaptığı Sortie'ye gitti. Pekkan, önce Lübnan restoranı Ello'nun mezelerinin tadına baktı. Süperstar, daha sonra da Kaşıbeyaz Restaurant'ta küşleme kebap, kuzu pirzola yedi. Ünlü sanatçı, "Yemek yemeyi de, yapmayı da çok seviyorum" dedi.