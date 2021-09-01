Özcan Deniz'den biricik aşkı Samar Dadgar’a büyük jest! Hem şöhret hem para kazandırmaya başladı

Eski eşi Feyza Aktan'la davaları kıran kırana devam eden Özcan Deniz, teselliyi İranlı modacı Samar Dadgar da bulmuştu. 49 yaşındaki Deniz, 26 yaşındaki Dadgar'a geçtiğimiz günlerde yaptığı "Tam 'kaybettim' dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın..." diyerek ilan-ı aşk etmişti. Aşkına yaptığı jestlerle bilinen şarkıcı, bu kez sevgilisinin cebini dolduracak.

YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Yeni bir dizi projesi için kolları sıvayan Deniz'in yapım şirketine stil danışmanı olarak İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar'ı önerdiği ve baskı yaparak bunu kabul ettirdiği öğrenildi. Hem aşk hayatında hem iş hayatında yüzü gülen Dadgar, kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz'in jestiyle havalara uçtu. Güzel modacı şimdilerde yeni projesi için hazırlıklara başladı.

AKTAN ÇOCUĞUYLA MUTLU

Özcan Deniz 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlunun velayeti için dava açmıştı.