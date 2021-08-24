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    Yasemin Allen'in panik anları! Yeni aşkı Uğur Güven ile ilk kez görüntülendi sarmaş dolaş halleri dikkat çekti

    Güzel oyuncu Yasemin Allen ve çapkın iş adamı Uğur Güven, Bodrum’da aşka geldi. Sürpriz ikilinin sarmaş dolaş gecesi TAKVİM objektifine takıldı

    Doğan Savaş
    Sürpriz aşk

    Bodrum önceki gece sürpriz bir aşka tanık oldu. Hadise ve Ece Sükan gibi Türkiye'nin en gözde kadınlarıyla aşk yaşayan Uğur Güven, yine başka bir güzelin kalbine girmeyi başardı. Çapkın iş adamı, önceki gece Cennet Koyu'nda bulunan Akana Otel'in beach'inde oyuncu Yasemin Allen ile bir partiye katıldı.

    ALLEN PANİK YAPTI
    3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ayrıldıktan sonra kalbini aşka kapatan Allen, adeta mutluluk sarhoşuydu. Bütün gece el ele göz göze olup, sarmaş dolaş dans eden Allen ve Güven, gece sonunda ise karaya geçmek için iskelede bekledi. Bot geldiği sırada Güven'in "Yasemin hadi aşkım gidelim" demesi dikkat çekti. Birden hareketlenen bot Allen'i almayınca güzel oyuncu panik yaptı. Uğur Güven, kaptanı uyararak sevgilisini bota bindirdi. Sürpriz aşıklar, daha sonra sarmaş dolaş mekandan ayrılarak karaya çıktı.

    Uğur Güven'in Yasemin Allen'in yanağını okşadığı aşk dolu anlar Takvim objektifine böyle yansıdı.

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