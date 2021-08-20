Hadise, 13 milyon takipçi sayısına ulaştı

KADINLARA GÜLBEN SÜRPRİZİ

Gülben Ergen, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve kendi adının baş ve son harflerini verdiği markasını yakında piyasaya çıkartacak. "GN" olarak marka tescili ve içerik işlemlerini bitiren sanatçı, hedef kitlesinin her zamanki gibi kadınlar olduğunu söyledi. Ergen, yeni sürprizinin içeriğini ise sır gibi saklıyor.