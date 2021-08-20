Hadise, 13 milyon takipçi sayısına ulaştı

Aşk hayatında aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise, önceki gün bir sevinç daha yaşadı. Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren popçu, 13 milyon takipçi sayısına ulaştı. Mutluluğunu bu pozla paylaşan Hadise, fotoğrafa "13 milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" notu düştü.
UTANGAÇ SEVGİLİ
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Rus müzisyen Evgeny Grinko'yu ağırladı. Konseri Hadise'nin aşkı Mehmet Dinçerler de izledi. Kız kardeşi ile gelen Dinçerler, özel hayatıyla ilgili konuşmak istemedi.
KADINLARA GÜLBEN SÜRPRİZİ
Gülben Ergen, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve kendi adının baş ve son harflerini verdiği markasını yakında piyasaya çıkartacak. "GN" olarak marka tescili ve içerik işlemlerini bitiren sanatçı, hedef kitlesinin her zamanki gibi kadınlar olduğunu söyledi. Ergen, yeni sürprizinin içeriğini ise sır gibi saklıyor.