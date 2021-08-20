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    Hadise, 13 milyon takipçi sayısına ulaştı

    Aşk hayatında aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise, önceki gün bir sevinç daha yaşadı. Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren popçu, 13 milyon takipçi sayısına ulaştı. Mutluluğunu bu pozla paylaşan Hadise, fotoğrafa "13 milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" notu düştü. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 20 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri.

    13 milyonluk Hadise

    Aşk hayatında aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise, önceki gün bir sevinç daha yaşadı. Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren popçu, 13 milyon takipçi sayısına ulaştı. Mutluluğunu bu pozla paylaşan Hadise, fotoğrafa "13 milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" notu düştü.

    UTANGAÇ SEVGİLİ
    Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Rus müzisyen Evgeny Grinko'yu ağırladı. Konseri Hadise'nin aşkı Mehmet Dinçerler de izledi. Kız kardeşi ile gelen Dinçerler, özel hayatıyla ilgili konuşmak istemedi.

    KADINLARA GÜLBEN SÜRPRİZİ
    Gülben     Ergen, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve kendi adının baş ve son harflerini verdiği markasını yakında piyasaya çıkartacak. "GN" olarak marka tescili ve içerik işlemlerini bitiren sanatçı, hedef kitlesinin her zamanki gibi kadınlar olduğunu söyledi. Ergen, yeni sürprizinin içeriğini ise sır gibi saklıyor.

        ZARA GELİN OLDU KUTSİ DAMAT
        Türk müziğinin iki güçlü yorumcusu Zara ve Kutsi'den romantik düet... İki ünlü sanatçı, "Hayatımın Anlamı" şarkısı için kamera karşısına geçti. Klipte Zara gelin olurken, Kutsi de damat oldu. Şarkının klibi Poll Production by Polat Yağcı etiketi ile bugün dijital platformlarda.

        BİKAP BULUŞMASI
        Bu yıl 3. kez Yalıkavak Moon Beach'te gerçekleşen BİKAP Alışveriş Şenliği, Bodrum'a renk kattı. Etkinlik farklı sektörlerden girişimcilerin markalarını tanıtmasına olanak sundu. Bikap'ın Kurucusu Bilge Kuru tarafından düzenlenen alışveriş şenliğine Öznur Yakın, Ece Vahapoğlu gibi ünlü isimler de stantlarıyla katıldı.

        BODRUM ELMASI
        Oyuncu Açelya Elmas,         şu sıralar Bodrum'da gününü gün ediyor. Önceki gün Gölköy'de bir beach'te görüntülenen oyuncunun keyfine diyecek yoktu. Arkadaşıyla birlikte denizde tenis oynayan Elmas, denizin içinden saatlerce çıkmadı. Güzel oyuncu, deniz sonrası da köpeği ile beraber vakit geçirdi. Doğan SAVAŞ.

            PODYUM YÜRÜYÜŞÜ
            Eski manken Demet Şener, İstanbul'daki işlerine ara verip Bodrum kaçamağı yaptı. Şener, önceki gün Maça Kızı adlı mekanda denizin ve güneşin tadını çıkardı. Podyumda yürür gibi arz-ı endam eden 44 yaşındaki ünlü model, fit haliyle dikkat çekti. Doğan SAVAŞ.

            AVCI'NIN MİNİK KALBİ
            Ekranlara             ara veren Sedef Avcı, bütün yazı oğlu Can'la tatil yaparak geçirdi. 39 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün de oğluyla bu karesini Instagram'dan paylaşıp, "Büyüdün mü sen minik kalbim" yazdı. Anne-oğula "Maşallah" yorumları yağdı.

            PROJE İÇİME SİNMELİ
            Ekranların             güzel oyuncusu Nilay Caferi, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yeni projeleri değerlendirdiğini söyleyen Caferi "İçime sinen bir projede yer almak istiyorum" dedi.

                ALEYNA BEBE
                Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde adını milyonlara duyuran Aleyna Tilki, yeni klibi öncesi süper minisiyle kamera karşısına geçti. Instagram'dan paylaştığı pozlarına binlerce beğeni geldi. Daha önce 'Aleyna Baba' lakabı takılan Tilki paylaşımına "Yarından sonra klibi çıkacak olan Aleyna bebe postu" notunu düştü. Dünyaca ünlü futbolcu Messi'ye hayran olduğunu söyleyen Tilki, "Top oynarken frekansı çok yüksek ve asla hırsla oynamıyor" dedi.

                ANNE BABASININ İZİNDE
                Sevilen oyuncular Erdal- Elvin Beşikçioğlu'nun kızları Derin Beşikçioğlu, Fransa'daki Strasbourg Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaya başladı. Genç yetenek, yapım şirketlerinden dizi teklifi aldığını açıkladı. Çocukluğu anne babasının yanında tiyatro kulislerinde geçen Beşikçioğlu, "Sahnenin büyüsüne kapılmıştım" dedi.
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                Haberler Saklambaç Hadise, 13 milyon takipçi sayısına ulaştı
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