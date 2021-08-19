Gül Gölge tatil planı yapamamaktan dert yandı!

Lucca'da koyu bir sohbete dalan Gül Gölge, çıkışta tatil planı yapamamaktan dert yandı. Gölge, "Çocukların basketbol dersleri için hafta içi İstanbul'da oluyorum. Hafta sonları kısa tatiller yapabiliyorum" diye konuştu. (Aydın Hamza)
HOŞGELDİN SARAH
Ülkesi Arnavutluk'tan İstanbul'a yatırım yapmak için gelen girişimci Sarah Haderi, bir de sürprize imza attı. Türk müzikseverleri "Kapılar Duvar" şarkısıyla selamlayan Sarah Haderi, güçlü yorumu ile kalplere dokundu. Genç sanatçıya şarkısında Deha Bilimlier eşlik etti.
ORTAK'TAN ARŞİVLİK ALBÜM
Halk müziğinin sevilen sanatçısı Züleyha Ortak, 'Gelin Kınası 2' albümü çıkardı. Ortak, albümde şarkıları Kürtçe, Zazaca, Ermenice ve Arapça seslendirdi.