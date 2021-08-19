Gül Gölge tatil planı yapamamaktan dert yandı!

HOŞGELDİN SARAH

Ülkesi Arnavutluk'tan İstanbul'a yatırım yapmak için gelen girişimci Sarah Haderi, bir de sürprize imza attı. Türk müzikseverleri "Kapılar Duvar" şarkısıyla selamlayan Sarah Haderi, güçlü yorumu ile kalplere dokundu. Genç sanatçıya şarkısında Deha Bilimlier eşlik etti.