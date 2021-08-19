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    Gül Gölge tatil planı yapamamaktan dert yandı!

    Sunucu Gül Gölge, önceki gün arkadaşlarıyla Bebek’te buluştu. İşte haberin detayları ve 18 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Tatil planı yapamıyor!

    Lucca'da koyu bir sohbete dalan Gül Gölge, çıkışta tatil planı yapamamaktan dert yandı. Gölge, "Çocukların basketbol dersleri için hafta içi İstanbul'da oluyorum. Hafta sonları kısa tatiller yapabiliyorum" diye konuştu. (Aydın Hamza)

    HOŞGELDİN SARAH
    Ülkesi Arnavutluk'tan İstanbul'a yatırım yapmak için gelen girişimci Sarah Haderi, bir de sürprize imza attı. Türk müzikseverleri "Kapılar Duvar" şarkısıyla selamlayan Sarah Haderi, güçlü yorumu ile kalplere dokundu. Genç sanatçıya şarkısında Deha Bilimlier eşlik etti.

    ORTAK'TAN ARŞİVLİK ALBÜM
    Halk müziğinin sevilen sanatçısı Züleyha Ortak, 'Gelin Kınası 2' albümü çıkardı. Ortak, albümde şarkıları Kürtçe, Zazaca, Ermenice ve Arapça seslendirdi.

        EFSANE MÜJDE
        Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam MFÖ'yü ağırladı. Efsane grup, hayranlarına eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Konser öncesi röportaj veren Mazhar, Fuat, Özkan üçlüsü "Best of" albümün sinyallerini de "Birbirimizi kandırabilirsek bir şeyler yapabiliriz" sözleriyle verdi.

        IPHONE 12 - IPHONE 3
        Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Çeşme tatilinde verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Alaçatı'ya giden oyuncu, burada Ezgi Mola ve işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla bol bol vakit geçirdi. Kaslı vücuduyla dikkat çeken Özyıldız, önceki gün Aksakallı ile bu pozunu paylaştı. İkilinin karesine ünlü komedyen İbrahim Büyükak "iPhone 3 ve iPhone 12" yazarak herkesi güldürdü.

        SÜPER İKİLİ
        Ece Seçkin, Faruk Sabancı ile yeni projeleri Bon Voyage'ı görücüye çıkarıyor. Bon Voyage, DMC etiketiyle yarın tüm dijital platformlarda yerini alacak.

            MELİS ATLAYIŞI!
            Sosyetık Melis Çiftçi'nin Bodrum tatili devam ediyor. Önceki Torba'da görüntülenen Çiftçi, iskeleden denize dümdüz atlayarak tarzını konuşturdu. (Doğan Savaş)

            KOYNUNDA KEDİ BESLEDİ
            Şarkıcı Dilan Tatlıses, Ege tatilindeki keyifli anlarını takipçileriyle paylaşıyor. Şarkıcı, önceki gün de kedisini mayosunun içine koyarak sevgisini gösterdi.

            ROTASI BODRUM
            Ender Mermerci, Marmaris tatili sonrası sevgilisi Herman ile soluğu Bodrum'da aldı. İkili, önceki gün Torba'da kaldıkları otelde bol bol deniz keyfi yaptı.
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            Haberler Saklambaç Gül Gölge tatil planı yapamamaktan dert yandı!
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