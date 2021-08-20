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    Tülin Şahin'den Türk Dil Kurumu'na çağrı var! Siena terliklerine yerlik diyor...

    Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Portekizli Pedro de Noronha'ın kendisine ve kızı Siena Leyla'ya şiddet uyguladığını söyleyerek mahkemeye başvuran Tülin Şahin, moral depoluyor. Yaşadığı kötü günleri atlatan Şahin, sosyal medyada yaptığı paylaşımla neşesine kavuştuğunu gözler önüne serdi.

    Terlik yerine yerlik

    Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Portekizli Pedro de Noronha'ın kendisine ve kızı Siena Leyla'ya şiddet uyguladığını söyleyerek mahkemeye başvuran Tülin Şahin, moral depoluyor. Yaşadığı kötü günleri atlatan Şahin, sosyal medyada yaptığı paylaşımla neşesine kavuştuğunu gözler önüne serdi.

    HERKESİ GÜLÜMSETTİ
    Önceki gün 1 buçuk yaşındaki kızı Siena'nın bir fotoğrafını paylaşan Şahin, şu notuyla gülümsetti: TDK Türkçe sözlük için yeni kelime önerisi; Yerlik. Siena terliklerine, yerlik diyor. Çok mantıklı aslında.

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    Haberler Saklambaç Tülin Şahin'den Türk Dil Kurumu'na çağrı var! Siena terliklerine yerlik diyor...
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