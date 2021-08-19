Kerem Bürsin’in eski ve yeni aşkı sosyal medyada kapıştı! Hande Erçel Serenay Sarıkaya'ya fark attı

"HANGİSİ DAHA GÜZEL?" REKABETİ

Kırmızı mayosuyla cesaretini konuşturan oyuncunun paylaştığı pozla sosyal medyada "Hangisi daha güzel" rekabeti başladı. 23.7 milyon takipçisi olan Erçel'in paylaşımı 3.3 milyon beğeni aldı. 2 haftada 4 kilo veren Serenay'ın ise 9.1 milyon takipçili hesabından paylaştığı fotoğrafı 321 bin beğenide kaldı. Beğeni sayısında neredeyse Seranay Sarıkaya'yı 10'a katlayan Hande Erçel, daha sonra sürpriz bir şekilde olay fotoğraflarını kaldırdı. Güzel oyuncunun Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmaktan rahatsız olduğu için fotoğraflarını kaldırdığı iddia edildi.