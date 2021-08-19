Kerem Bürsin’in eski ve yeni aşkı sosyal medyada kapıştı! Hande Erçel Serenay Sarıkaya'ya fark attı

Güzel oyuncular Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel, paylaştıkları pozlarla sosyal medyayı karıştırdı. Kerem Bürsin'le aşk yaşayan Hande Erçel, önceki gün modacı Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımı kırmızı bir mayokini ve kot şort ile poz verdi. Bu cesur karesini Instagram'dan paylaşan Erçel'den sonra, Kerem Bürsin'in eski aşkı Serenay Sarıkaya da boş durmadı.
"HANGİSİ DAHA GÜZEL?" REKABETİ
Kırmızı mayosuyla cesaretini konuşturan oyuncunun paylaştığı pozla sosyal medyada "Hangisi daha güzel" rekabeti başladı. 23.7 milyon takipçisi olan Erçel'in paylaşımı 3.3 milyon beğeni aldı. 2 haftada 4 kilo veren Serenay'ın ise 9.1 milyon takipçili hesabından paylaştığı fotoğrafı 321 bin beğenide kaldı. Beğeni sayısında neredeyse Seranay Sarıkaya'yı 10'a katlayan Hande Erçel, daha sonra sürpriz bir şekilde olay fotoğraflarını kaldırdı. Güzel oyuncunun Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmaktan rahatsız olduğu için fotoğraflarını kaldırdığı iddia edildi.
HANDE BU POZLARINI SİLDİ!
Kerem Bürsin'le aşk yaşayan 27 yaşındaki Hande Erçel, olay yaratan bu karelerini dün sosyal medyadan silerek şaşırttı.