Haberler Magazin Videoları Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisiyle paylaştı! Hande Erçel’in cüretkar pozlarını bir çırpıda unutturdu sosyal medya sallandı

Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisiyle paylaştı! Hande Erçel’in cüretkar pozlarını bir çırpıda unutturdu sosyal medya sallandı

Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisiyle paylaştı! Hande Erçel’in cüretkar pozlarını bir çırpıda unutturdu sosyal medya sallandı
18.08.2021 16:22
Ana Sayfa 02:27
Yalan makinesi Engin Altay,...
Ana Sayfa 00:29
Selde yıkılan Ölçer...
Ana Sayfa 02:40
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 08:01
Bakan Fahrettin Koca’dan...
Ana Sayfa 00:53
Afganların Taliban’a karşı...
Ana Sayfa 00:32
Marca’o kadro dışı bırakıldı
Ana Sayfa 00:48
Asuman Dabak şoke oldu!...
Ana Sayfa 01:12
Umutlar tükendi!
Ana Sayfa 01:49
Batshuayi resmen Beşiktaş'ta!...
Ana Sayfa 02:11
Afrin’e füzeli saldırı: 3...
Ana Sayfa 00:58
Sanıkla yemek yiyen hakim...
Ana Sayfa 01:13
Trabzonspor Yunan yıldızı...

Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi paylaştı! Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından Bodrum'a giden Hande Erçel, burada kırmızı mayosu ile verdiği pozlarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Erçel'in tepki çeken pozlarının ardından Serenay Sarıkaya, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sarıkaya, kırmızı bikinisi ile verdiği pozları art arda yayınladı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'in yeni aşkı Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlandı. Sarıkaya'nın paylaşımına "Gerçek kırmızı nasıl giyilir görsünler demiş gibi", "Hande'ye diss mi bu?" yorumları yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan paylaşımı...


Magazin Videoları
SON DAKİKA