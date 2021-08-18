Mehmet Topal ile Şener Özbayrakl'dan insanlık dersi! 'Her şey ülkemiz için'

Futbol dünyasının iki yıldızı Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı, eğitim dünyasına yatırım yaptı. Yeşil sahaların iki samimi arkadaşı, Ankara'da 13 dönüm arazi üzerine özel okul kurdu. Mogan Gölü kıyısında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olarak açılacak okul için kayıtlar başladı.

1248 ÖĞRENCİ OKUYACAK

Tam bin 248 öğrencinin eğitim göreceği okul, spor ve sosyal faaliyetleri ile ön plana çıkıyor. Bahçesi ve yeşil alanı geniş tutularak tasarlanan okulda öğrenciler meyve ağaçları arasında eğitim görecek. Okulda futbol, basketbol, tenis, beach voleybol sahalarının yanı sıra Mogan Gölü'nde kürek sporları da yapılabilecek.

HER ŞEY ÜLKEMİZ İÇİN

Şener Özbayraklı, babasının öğretmen olduğunu söyledi. "Hep eğitim dünyasının içindeydim" dedi.

YARDIMSEVER ÇİFT

Mehmet- Selda Topal çifti yaptığı yardımlarla herkese örnek oluyor.