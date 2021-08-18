Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mehmet Topal ile Şener Özbayrakl'dan insanlık dersi! 'Her şey ülkemiz için'

    Yeşil sahaların iki yıldızı, örnek bir davranışa imza attı. Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı, Ankara’da 13 dönümlük alana okul yaptırdı...

    İnsanlık dersi

    Futbol dünyasının iki yıldızı Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı, eğitim dünyasına yatırım yaptı. Yeşil sahaların iki samimi arkadaşı, Ankara'da 13 dönüm arazi üzerine özel okul kurdu. Mogan Gölü kıyısında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olarak açılacak okul için kayıtlar başladı.

    1248 ÖĞRENCİ OKUYACAK
    Tam bin 248 öğrencinin eğitim göreceği okul, spor ve sosyal faaliyetleri ile ön plana çıkıyor. Bahçesi ve yeşil alanı geniş tutularak tasarlanan okulda öğrenciler meyve ağaçları arasında eğitim görecek. Okulda futbol, basketbol, tenis, beach voleybol sahalarının yanı sıra Mogan Gölü'nde kürek sporları da yapılabilecek.

    HER ŞEY ÜLKEMİZ İÇİN
    Şener Özbayraklı, babasının öğretmen olduğunu söyledi. "Hep eğitim dünyasının içindeydim" dedi.

    YARDIMSEVER ÇİFT
    Mehmet- Selda Topal çifti yaptığı yardımlarla herkese örnek oluyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mudanya’ya Aile Destek Merkezi!
    Haberler Saklambaç Mehmet Topal ile Şener Özbayrakl'dan insanlık dersi! 'Her şey ülkemiz için'
        SON DAKİKA