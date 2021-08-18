Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta’nın doğum günü partisine katılmadı!

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, İtalyan kadınları büyüledi. Kendisi de bir İtalyan'a gönül verdi. İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşka geldi. Onun için İtalya'dan Türkiye'ye dönmek bilmedi. Sevgilisine bir süre sonra evlilik teklif etti. Geçtiğimiz aylarda da sevgilisiyle İstanbul'a geldi. Ailesiyle tanıştırdı. Ancak çiftin bu mutluluğunun sona erdiği öğrenildi. İddianın kaynağı ise Dietta Leotta'nın doğum günü partisiydi. 30 yaşına giren güzel spiker, yaşgünü pastasını tek başına üfledi. Partide çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan servis etti. Ancak Can Yaman'ın hiçbir karede olmadığı görüldü. Bu da ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

Can, evlilik teklif ettiği Diletta'yı yaşgününde yalnız bıraktı.