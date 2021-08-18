Kalp Yarası izleyenleri bir kez daha ekrana kilitledi!

Atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği dizisi "Kalp Yarası" yedinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,00 izlenme oranı ve %18,09 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #BeniSensizBırakma etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Dizinin başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan paylaşıyor.