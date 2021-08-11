Bodrum bu kez Türkiye’nin önemli ailelerini ağırladı!

Yaz başından bu yana Bodrum'da olan ve sessiz bir tatil geçiren Bülent-Oya Eczacıbaşı çifti, haftasonu yakın arkadaşları Üzeyir-Roksi Garih, Nezih Barut'la bir araya geldi.

Sosyal hayatta en çok görüştükleri dostlarıyla buluşan Eczacıbaşı çifti, bol bol denize girip serinledi. Aralarında iş dünyasından ünlü isimlerin de olduğu arkadaş grubuyla keyifli bir öğleden sonra geçiren Bülent Eczacıbaşı ile eşi Oya Hanım, eğlenceli halleriyle objektiflere yansıdı.

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da tatilde Bodrum'u tercih etti. Köpeği ile şakalaşan Yalçındağ, tatilin keyfini çıkardı.

Avukat ve oyuncu Gülnur Tutumoğlu önceki gün Çeşme Momo Beach'te objektiflere takıldı. Leopar desenli bikinisiyle denize giren Tutumoğlu fit görünümü ve karın kaslarıyla tüm gözleri üzerine çekti. Kız kıza tatil yaptığı görülen Gülnur Tutumoğlu saatlerce şezlongda yatarak güneşin tadını çıkardı. Bir ara güneşlenmekten sıkılan Tutumoğlu, arkadaşı denize girerken fotoğraflarını çekti.