Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gülenay Kalkan Tarık Ünlüoğlu’nun doğum gününü unutmadı! Paylaşımı takipçilerini duygulandırdı

    Gülenay Kalkan, 2019 yılında hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu’nun doğum gününü unutmadı. Kalkan, “Sihirli bir gücüm olsaydı ve sana bir hayat hediye edebilseydim” mesajıyla herkesi duygulandırdı

    Ağlatan kutlama

    Son olarak Atv'nin dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Kaplan karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu, akciğer kanseri nedeniyle 2019 yılında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan ise o günden beri eşini anılarında yaşatmaya devam ediyor.

    Gülenay Kalkan, önceki gün Tarık Ünlüoğlu'nun 70'inci yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kalkan'ın "Sihirli bir gücüm olsaydı ve sana bir 'hayat' hediye edebilseydim. Doğum günün kutlu olsun, bir tanem..." mesajı herkese duygu seli yaşattı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Biden’dan flaş 11 Eylül saldırısı kararı
    Haberler Saklambaç Gülenay Kalkan Tarık Ünlüoğlu’nun doğum gününü unutmadı! Paylaşımı takipçilerini duygulandırdı
        SON DAKİKA