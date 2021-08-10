Gülenay Kalkan Tarık Ünlüoğlu’nun doğum gününü unutmadı! Paylaşımı takipçilerini duygulandırdı

Son olarak Atv'nin dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Kaplan karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu, akciğer kanseri nedeniyle 2019 yılında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan ise o günden beri eşini anılarında yaşatmaya devam ediyor.

Gülenay Kalkan, önceki gün Tarık Ünlüoğlu'nun 70'inci yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kalkan'ın "Sihirli bir gücüm olsaydı ve sana bir 'hayat' hediye edebilseydim. Doğum günün kutlu olsun, bir tanem..." mesajı herkese duygu seli yaşattı.