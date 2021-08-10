Aygün Aydın Hakan Sabancı'yı unuttu yeni bir aşka yelken açtı! Yeni sevgilisi bakın kim

Adını Hakan Sabancı ilişkisiyle duyuran Aygün Aydın, yeni aşka yelken açtı. Sabancı hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle verilen 1 aylık uzaklaştırma kararını ihlal edince 3 gün hapis yatan Aydın, bu kez 15 gün hapse çarptırılmıştı. Sürekli Sabancı Ailesi'ni eleştirip Koç Grubu'nu öven Aydın'ın yeni sevgilisinin soyadının Koç olması dikkat çekti.

ESPRİ YAĞMURU BAŞLADI

Yeni sevgilisi Süha Yaman Koç'la önceki gün bir pozunu paylaşan Aydın, "En büyük karanlığımda doğan güneşim" yazarak kalp emojisi koydu. Genç kızın sevgilisinin soyadının Koç olması ise sosyal medyada espri konusu oldu. Aygün'e "Kurbanlık koçunu bulmuşsun", "Koç koç dedin sonunda bir koç buldun" esprileri yapıldı.

Aygün Aydın, Hakan Sabancı için, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" demişti.