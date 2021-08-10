Şevval Şahin kendisini Sezen Aksu’nun sözleriyle savundu!

Mıss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, son dönemde özel hayatıyla şaşırtmaya devam ediyor. Mahkemelik olduğu Marcus Aral'la tekrar barışan Şahin, önceki gün sevgilisiyle birlikte Kapadokya'da bir partideydi. Marcus'la fotoğraf paylaşan Şahin, yapılan eleştirilere cevap verdi.

Şahin, yaptığı paylaşıma "Sezen Aksu'nun dediği gibi; İnsanların ne dediği umrumda değil. Bu hayatı onlar için yaşamıyorum" yazdı. Ünlü modele "Şahin oldu Serçe" esprileri yapıldı.

Ünlü model, mahkemelik olduğu Marcus Aral'la gününü gün etmeye devam ediyor.



Şevval Şahin, 'Minik Serçe' Sezen Aksu'nun sözünden alıntı yaptı.