MELTEM ALKIŞ ALDI

Kıbrıs'ta yaptığı büyük konserlerle tanınan son assolist olarak işaret edilen Meltem Erensoy, orman yangınları nedeniyle 12 Ağustos Kıbrıs ve 14 Ağustos Ankara düğün konserlerini iptal etti. Erensoy, "yangınların vurduğu illerde tüm kültür sanat etkinlikleri iptal edildi. Ben insanlar ve doğa alevler içindeyken sahneye çıkıp şarkı söyleyemem. Çok üzgün olduğumda da konserlere çıkıp kimseyi eğlendiremem. Çünkü üzüntülü olduğumda ben şarkı söyleyemem. Orman yangıları devam ederken "Show must go on" benim için geçerli değil" dedi.