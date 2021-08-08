Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu korkuttu! 'Sütten kesilir diye endişe ettim'

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Çeşme tatiline ara verip İstanbul'a döndü. Ayağının tozuyla geldiği kuaför çıkışı görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, "Daha eve gidemedim" diyerek gazetecilere takıldı. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınlara karşı verdiği mücadeleye yer aldığı videoyla destek veren Kenan İmirzalıoğlu, yangınlar nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

İmirzalıoğlu, "İçimiz yanıyor. Sinem'in de canı çok sıkıldı. Ben sütünün kesilmesinden endişe ettim. Dertleniyordu. Biz oralarda yaşadık, esnaf arkadaşlarımız var. Haberleri alıyoruz içimiz kan ağlıyor. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Küresel ısınma bağıra bağıra geliyor. Ağaçlara kendi canımız gibi sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

UYKU EĞİTİMİ İŞE YARADI

Sinem Kobal'ın kızı Lalin'in uyku düzeni için eğitim programlarına katılarak uyku sertifikası aldığını TAKVIM duyurmuştu. Bununla ilgili de konuşan Kenan İmirzalıoğlu, "Annesinin işi o. Düzgün eğitim vermek için aldı, uyguladı. Çok da başarılı oldu" dedi.

Örnek anneliğiyle takdir toplayan Sinem Kobal, kızı Lalin'i geçtiğimiz yıl ekim ayında kucağına almıştı.