Yonca Evcimik annesi Kadriye Evcimik’i son yolculuğa uğurladı!

Sevilen şarkıcı Yonca Evcimik'in annesi Kadriye Evcimik, önceki gün Bodrum'da vefat etmişti. Yaşlılığa bağlı olarak 99 yaşında vefat eden Kadriye Evcimik için dün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ünlü sanatçı Yonca Evcimik ve kardeşi Mine Evcimik, namaz öncesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

"100 YAŞINDA OLACAKTI"

Yonca Evcimik'in cenaze namazı sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Evcimik, "Annem çok güzel yaşadı. Bir sene daha yaşasaydı seneye 100 yaşında olacaktı. Melekler gibi uyudu. Cumhuriyet kadınıydı. Cumhuriyet'ten bir sene önce doğmuştu" diyerek duygularını paylaştı.

Yonca Evcimik, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilen annesinin tabutunu taşıyarak onu son yolculuğuna uğurladı.