Ben Affleck'in Jennifer Lopez'e hediye ettiği yüzüğün değeri yıllar sonra ortaya çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Biri Oscarlı aktör Benn Affleck, diğeri ödüllü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez… 17 yıllık aradan sonra tekrar yeni bir aşka yelken açtılar. Gündeme o özel yüzük geldi. Ben Affleck'in Kasım 2002'de Lopez'e nişanlanma teklifi yaparken kullandığı 6,1 karatlık pembe renkli Harry Winston nişan yüzüğünün açıklanandan çok daha pahalı olduğu ortaya çıktı. Affleck'in o dönem 1,2 milyon dolara (Yaklaşık 11 milyon TL) aldığı söylenen yüzüğün aslında tam 12 milyon dolar civarında (yaklaşık 105 milyon TL) olduğu öğrenildi.

YILLARDIR SAKLIYORDU

Hayatının en mutlu günlerini geçirdiği iddia edilen Affleck'in, geçen hafta da Lopez'e yine 6 karatlık çok özel bir elmas yüzük hediye ettiğine dikkat çekildi. Amerikalı aktörün özel seri yüzük için çok önemli bir tasarımcıya ulaştığı da belirtildi. Lopez'in eski halkla ilişkiler sorumlusu yaptığı açıklamada 52 yaşındaki şarkıcının Affleck'le eski nişanından kalma mücevheri hala sakladığını açıklamıştı...

Ben Affleck, 2017 yılında US Magazine verdiği bir röportajda Lopez için, "O hayatımda tanıdığım en özel insanlardan biri. Lopez'le arkadaş olmak bile benim için gurur verici" ifadelerini kullanmıştı.