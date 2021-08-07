Orman yangınlarının ardından tüm Türkiye tek yürek oldu! Ünlüler her köşeye yardıma koştu

Tüm Türkiye yangının yaralarını bir an önce sarmak için seferberlik ilan etti. Ünlü, ünsüz herkes elinden geleni yaparak vatanseverliğini gösterdi. Güzel sunucu Burcu Esmersoy da Antalya'daki yardım çalışmalarına katıldı. Daha önce sırtında koli taşıyarak çalışmalara destek veren Esmersoy, kalbininde ne kadar güzel olduğunu bir kez daha kanıtladı. 44 yaşındaki güzel sunucu, yangın bölgesindeki ekiplere destek olmak için bu kez yemek yaptı.