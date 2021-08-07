Orman yangınlarının ardından tüm Türkiye tek yürek oldu! Ünlüler her köşeye yardıma koştu

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, Antalya'da yangın bölgesine gitti. Çalışanlar için elleriyle yemek hazırlayan Esmersoy, biberonla emzirdiği kuzuyu sahiplenerek gönülleri fethetti.
Tüm Türkiye yangının yaralarını bir an önce sarmak için seferberlik ilan etti. Ünlü, ünsüz herkes elinden geleni yaparak vatanseverliğini gösterdi. Güzel sunucu Burcu Esmersoy da Antalya'daki yardım çalışmalarına katıldı. Daha önce sırtında koli taşıyarak çalışmalara destek veren Esmersoy, kalbininde ne kadar güzel olduğunu bir kez daha kanıtladı. 44 yaşındaki güzel sunucu, yangın bölgesindeki ekiplere destek olmak için bu kez yemek yaptı.
BODRUM'A GÖTÜRECEK
Esmersoy, önceki gün dağ tepe demeden yangını söndürmeye çalışanlara elleriyle yemek hazırladı. Yangınların başladığı ilk günden beri söndürme çalışmalarına destek veren sunucu, dün sabah saatlerinde de sahipsiz kalmış bir kuzuyu da biberonla besledi. Kuzuyla moral bulan sunucunun, "Senin annen artık benim. Seni Bodrum'a götüreceğim. Orada benim kedilerimle köpeğimle arkadaş olacaksınız" dediği anlar herkesin yüzünü gülümsetti.