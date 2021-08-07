Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Orman yangınlarının ardından tüm Türkiye tek yürek oldu! Ünlüler her köşeye yardıma koştu

    Tüm Türkiye yangının yaralarını bir an önce sarmak için seferberlik ilan etti. Ünlü, ünsüz herkes elinden geleni yaparak vatanseverliğini gösterdi. Burcu Esmersoy, Koray Avcı, Zeynep Beşerler, Bahadır Tatlıöz, Burak Özçivit, Pınar Altuğ...

    Türkiye tek yürek oldu!

    Güzel sunucu Burcu Esmersoy, Antalya'da yangın bölgesine gitti. Çalışanlar için elleriyle yemek hazırlayan Esmersoy, biberonla emzirdiği kuzuyu sahiplenerek gönülleri fethetti.

    Tüm Türkiye yangının yaralarını bir an önce sarmak için seferberlik ilan etti. Ünlü, ünsüz herkes elinden geleni yaparak vatanseverliğini gösterdi. Güzel sunucu Burcu Esmersoy da Antalya'daki yardım çalışmalarına katıldı. Daha önce sırtında koli taşıyarak çalışmalara destek veren Esmersoy, kalbininde ne kadar güzel olduğunu bir kez daha kanıtladı. 44 yaşındaki güzel sunucu, yangın bölgesindeki ekiplere destek olmak için bu kez yemek yaptı.

    BODRUM'A GÖTÜRECEK
    Esmersoy, önceki gün dağ tepe demeden yangını söndürmeye çalışanlara elleriyle yemek hazırladı. Yangınların başladığı ilk günden beri söndürme çalışmalarına destek veren sunucu, dün sabah saatlerinde de sahipsiz kalmış bir kuzuyu da biberonla besledi. Kuzuyla moral bulan sunucunun, "Senin annen artık benim. Seni Bodrum'a götüreceğim. Orada benim kedilerimle köpeğimle arkadaş olacaksınız" dediği anlar herkesin yüzünü gülümsetti.

        Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile iş birliğinde olan Burcu Esmersoy, elinden gelen her şeyi yaparak takdir topladı. Esmersoy, önceki gün de kaldırımın üzerinde yemek hazırladı.

        İÇİM ACIYOR
        Müzisyen Bahadır Tatlıöz, Bodrum Mumcular Afet Koordine ekibine gönüllü dahil oldu. Tatlıöz, günlerdir katıldığı yangın söndürme ve soğutma çalışmalarıyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Minik hayvan dostlarımız ne oldu? Çoğu artık yok. Kaçabilen yeni yuva bulmak ümidi ile kaçtı belki ama çoğu bu afette can verdi. İçim acıyor."

        BRAVO AVCI
        Şarkıcı Koray Avcı, yangın söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katıldı. Muğla'nın Çayhisar bölgesindeki ekiplerle birlikte mücadele eden Avcı, takdir topladı.

            SAMAN GÖTÜRDÜ
            Oyuncu Zeynep Beşerler, yangında büyük hasar gören Mazı'nın Armutçuk Köyü'ne saman yardımı yaptı. Samanlarla dolu TIR'ın önünde poz veren Beşerler, "Emeği geçen, destek olan herkese tekrar çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.

            ANLAMLI DESTEK
            Emre Kaya, devam eden orman yangınları için kolları sıvadı. Şarkıcı, yangın söndürme cihazlarına mobil dolum merkezleri kurdurdu. Pop müziğin başarılı ismi yaptığı bu hareketle yangına müdahele eden birçok insanın takdirini kazandı.

            Kaya sosyal medyadan "İhtiyacı olan bölgeler bana DM'den ulaşabilirsiniz. Çabuk harekete geçelim ki daha fazla yer yanmasın" paylaşımı yaptı.

                SAHİL GÜVENLİK ÇOK YAŞA
                Pınar Altuğ, Instagram sayfasından yangınla mücadele eden tüm yetkililere teşekkür etti. Güzel oyuncu, "Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik ilk günden beri canını dişine takarak çalışıyor. Minnettarız" mesajı yayınladı.

                HAKKINIZ ÖDENMEZ
                Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki gün yaptığı paylaşımla üzüntüsünü anlattı. "Gözünün alabildiğine yanan ormanları görmek yürek dayanmıyor" diyen Özçivit sözlerini şöyle sürdürdü:

                "Bunu yapanların gerçekten yatacak yerleri yok. Bu süreci kontrol etmek için çaba harcayan herkesin eline, emeğine, yüreğine sağlık hakkınız ödenmez."
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Ümitcan Uygun tutuklandı!
                Haberler Saklambaç Orman yangınlarının ardından tüm Türkiye tek yürek oldu! Ünlüler her köşeye yardıma koştu
                    SON DAKİKA