Mehmet Günsür ailesi ile tekne tatilinde görüntülendi! Denize yaptığı atlayışlarla “Her yerde artist” dedirtti

Yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür, dizi çekimlerine verilen arayı değerlendirerek Ege tatiline çıktı. Günsür, eşi Katerina Mongio, çocukları Ali, Cloe ve Maya ile Marmaris Bozburun'a demir attı.
Günlüğü 1000 euroluk bir tekneyi 20 günlüğüne kiraladığı öğrenilen oyuncu, önce tekneye alışveriş yapmaya çıktı. Marmaris'in eşsiz koylarında eşinin ailesini de ağırlayan Günsür, daha sonra deniz keyfi yaptı. Sıcaktan bunalan 46 yaşındaki oyuncu, teknenin üst kısmından kızı ile denize balıklama atladı.
DRONE UÇURUP VİDEO ÇEKTİ
Her zamanki gibi slip mayosunu giyen Günsür, yaptığı atlayışlarla "Her yerde artist. Denizde bile artislik yaptı" dedirtti. Çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan oyuncu, daha sonra drone uçurarak bol bol video kaydetti.