Mehmet Günsür ailesi ile tekne tatilinde görüntülendi! Denize yaptığı atlayışlarla “Her yerde artist” dedirtti

DRONE UÇURUP VİDEO ÇEKTİ

Her zamanki gibi slip mayosunu giyen Günsür, yaptığı atlayışlarla "Her yerde artist. Denizde bile artislik yaptı" dedirtti. Çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan oyuncu, daha sonra drone uçurarak bol bol video kaydetti.