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    Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan örnek davranış! Ünlü çift Van’lı minikler için düğmeye bastı

    Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman, yine işbaşında... Güzel oyuncu ve ünlü basketbolcu, bu kez de selde hasar gören Van’lı minikler için düğmeye bastı

    Number Van Şahin

    Atv'nin fenomen dizisi Hercai'yle milyonların gönlünde taht kuran Ebru Şahin, kalbinin güzelliğini yine konuşturdu. Köy Okulları Yardım Projesi'nin gönüllü yardım elçisi olan güzel oyuncu, aşkı Cedi Osman'a da ilham olmuştu. İkili, doğudaki minikler için yaptıkları yüklü miktardaki bağışlarla takdir toplamıştı. Gözde ikili, önceki gün yeni bir kampanya için düğmeye bastı.

    HEM DESTEK HEM ÇAĞRI
    Geçtiğimiz günlerde Van'da yaşanan sel felaketi sonrası Başkale ilçesine bağlı 4 köyde büyük hasar meydana gelmişti. Yaraları sarmak için harekete geçen Şahin, düzenlenen kampanyaya yine destek verdi. Cedi Osman'la birlikte bağış yapan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da herkesi kampanyaya destek olmaya çağırdı.

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