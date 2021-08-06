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    Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın büyük hayali (Magazin haberleri)

    Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakterini oynayan Kerem Alışık, babası Sadri Alışık ve annesi Çolpan İlhan'ın hikayesini anlatan bir film çekmeyi istediğini söyledi. İşte haberin detayları ve 6 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Fekeli’nin büyük hayali

    ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakterini oynayan Kerem Alışık, hayalini açıkladı. Oyuncu, babası Sadri Alışık ve annesi Çolpan İlhan'ın hikayesini anlatan bir film çekmeyi istediğini söyledi.




    Alışık, "Bu film için kolları sıvamış, belki de sete çıkmayı istiyorum. Pandeminin bittiği özgür günlerde olmasını istiyorum. Ve belki de hayatımın en güzel işlerinden birini yapmak istiyorum" diye konuştu.



    BİR RİCASI VAR
    Fırat Çelik, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. İstanbul trafiğinden bıkan Çelik, çareyi motosiklette bulduğunu ifade etti. Oyuncu, "Her yere vaktinde ve güvenle gidiyorum. Sürücülerden ricam lütfen kurallara uysunlar" dedi.



        RABİA'DAN 'YUH YUH'
        Şarkıcı Rabia Karataş, yeni teklisini tüm dijital müzik platformlarında beğeniye sundu. Aşık Mahzuni Şerif'in unutulmaz eseri "Yuh Yuh"u yeniden yorumlayan Karataş'ın yenilikçi tarzı beğenildi.



        KÜRK ÖZÜRÜ
        Yeni teklisi "Sen Hiç Korkma"nın klibinde kürk giyen şarkıcı Özay, kendisini savundu: "Gerçek kürk olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim."



        YONCİMİK'İN ACI GÜNÜ
        Popçu Yonca Evcimik'in acı günü. Ünlü popçunun annesi Kadriye Evcimik dün Bodrum'da yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Evcimik'in cenazesi bugün Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.



            TEKNEDE DEFİLE
            Tüm             İç Giyim Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen Linexpo Sokak Festivali, devam ediyor. 119 ülkeden gelen konuklar, önceki akşam Boğaz'da teknede düzenlenen Anıl İç Giyim'in defilesinde buluştu.



            ALKIŞLAR EDİS'E
            Başarılı             popçu Edis, Gergedan Yapım ve Hype events organizasyonuyla Harbiye Açıkhava sahnesindeydi. Konserin tüm gelirini Ahbap Derneği'ne bağışlayan Edis, alkışları topladı.



            AİLE BOYU ALIŞVERİŞ TURU
            Kenan Sofuoğlu, önceki gün İstinyePark'taydı. Eşi Julia Looman ve çocukları ile birlikte alışverişe gelen Sofuoğlu, özellikle motosiklet tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.



                AKADEMİSİ ÖDÜLLENDİ
                "Yılın Starları" ödül töreni Etiler No1903'de gerçekleşti. Gecede Derya Şen, oyunculuk akademisiyle ödüle layık görüldü. Şen, "Ödül aldım ama aklım yangınlarda. İnşallah bir an önce son bulur" dedi.

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                Haberler Saklambaç Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın büyük hayali (Magazin haberleri)