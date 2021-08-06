Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın büyük hayali (Magazin haberleri)

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakterini oynayan Kerem Alışık, hayalini açıkladı. Oyuncu, babası Sadri Alışık ve annesi Çolpan İlhan'ın hikayesini anlatan bir film çekmeyi istediğini söyledi.
Alışık, "Bu film için kolları sıvamış, belki de sete çıkmayı istiyorum. Pandeminin bittiği özgür günlerde olmasını istiyorum. Ve belki de hayatımın en güzel işlerinden birini yapmak istiyorum" diye konuştu.
BİR RİCASI VAR
Fırat Çelik, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. İstanbul trafiğinden bıkan Çelik, çareyi motosiklette bulduğunu ifade etti. Oyuncu, "Her yere vaktinde ve güvenle gidiyorum. Sürücülerden ricam lütfen kurallara uysunlar" dedi.