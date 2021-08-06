Türkiye yangınlarla mücadele ederken Şeyma Subaşı'nın umursamazlığı tepki çekti: “Mutasyona uğramış virüs gibisin”

Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla bütün ünlüler savaşırken Şeyma Subaşı, yabancıyı oynuyor.
Turist edasıyla Türkiye'ye gelen Subaşı, geçtiğimiz gün çıktığı tekne turundan sonra önceki gün de jet-ski yaparken fotoğraf paylaştı.
HER GÜN BİR SKANDAL
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'da olan Subaşı, kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafı tepki çekince Instagram'ı yorumlara kapattı. Subaşı, yine eleştirilerden kurtulamadı.
Kimileri Şeyma için, "Virüs gibisin sürekli mutasyona uğruyorsun. Her gün yeni bir skandalın patlıyor" eleştirisi yaparken, sivri diliyle bilinen Deniz Akkaya da yine açtı ağzını yumdu gözünü.