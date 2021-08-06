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    Türkiye yangınlarla mücadele ederken Şeyma Subaşı'nın umursamazlığı tepki çekti: “Mutasyona uğramış virüs gibisin”

    Tüm Türkiye yangınla mücadele ederken, turist gibi tatilde şov yapan Şeyma Subaşı, umursamazlığıyla tepki çekmeye devam ediyor. Önceki gün de jet-ski’de havasını atan Şeyma’ya “Mutasyona uğramış virüs gibisin” eleştirileri yapıldı.

    Mutasyona uğramış!

    Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla bütün ünlüler savaşırken Şeyma Subaşı, yabancıyı oynuyor.

    Turist edasıyla Türkiye'ye gelen Subaşı, geçtiğimiz gün çıktığı tekne turundan sonra önceki gün de jet-ski yaparken fotoğraf paylaştı.



    HER GÜN BİR SKANDAL
    Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'da olan Subaşı, kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafı tepki çekince Instagram'ı yorumlara kapattı. Subaşı, yine eleştirilerden kurtulamadı.



    Kimileri Şeyma için, "Virüs gibisin sürekli mutasyona uğruyorsun. Her gün yeni bir skandalın patlıyor" eleştirisi yaparken, sivri diliyle bilinen Deniz Akkaya da yine açtı ağzını yumdu gözünü.



        FANTASTİK KAFA
        Ünlü manken, "Çocuğu da alet et ki; etkisi daha yüksek olsun. Aferin sana. Merak ediyorum çocuk soruyor; 'Anne bu duman nereden geliyor?' Ne cevap veriyor. Bu fantastik kafa ile... Yani nasıl ruh hali, ruhi bozukluk" diyerek Subaşı'nı yerden yere vurdu.


        Twitter;

        Şeyma virüs gibi mutasyona uğruyor. Hergün başka bir skandalı var.

        Bu kadın bence kendisini turist zannediyor.

        Kızına kötü örnek olan bir anne yazık!

        Bu kadına prim verenler utansın.

        Bence Şeyma'ya tedavi şart!

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