Türkiye yangınlarla mücadele ederken Şeyma Subaşı'nın umursamazlığı tepki çekti: “Mutasyona uğramış virüs gibisin”





FANTASTİK KAFA

Ünlü manken, "Çocuğu da alet et ki; etkisi daha yüksek olsun. Aferin sana. Merak ediyorum çocuk soruyor; 'Anne bu duman nereden geliyor?' Ne cevap veriyor. Bu fantastik kafa ile... Yani nasıl ruh hali, ruhi bozukluk" diyerek Subaşı'nı yerden yere vurdu.





Twitter;



Şeyma virüs gibi mutasyona uğruyor. Hergün başka bir skandalı var.



Bu kadın bence kendisini turist zannediyor.



Kızına kötü örnek olan bir anne yazık!



Bu kadına prim verenler utansın.



Bence Şeyma'ya tedavi şart!

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